　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福期間限定「紅酒燉牛肉、獅子頭便當」　現煮只要68元超省

▲▼來一客推出全新系列料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。（圖／業者提供）

▲來一客新推料理包，家樂福也推出期間限定便當套餐，一道主食搭配2道履歷蔬菜「只要68元」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為滿足消費者飲食快速、方便需求，同時兼顧美味營養，來一客全新推出2款料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，不論中式配飯、拌麵，或是搭麵包的法式吃法都適合。家樂福除了推出獨賣優惠「嚐鮮價49元」，內湖店賣場更推出期間限定「來一客餐弁當」現煮套餐，選一道主餐，搭配2道履歷蔬菜、飯食，每套餐「只要68元」，CP值超高。

▲▼來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，新品上市期間一餐只要49元。（圖／記者林育綾攝）

▲來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，新品上市期間一包只要49元。（圖／記者林育綾攝）

來一客過去曾推出「黑胡椒豬肉、辣燉咖哩雞、麻婆豆腐」3款料理包，但已停產多年，不過根據消費市場分析，台灣在2023年即食料理市場規模已突破百億，消費者對「即食、便利、美味」的需求不斷提升，因此來一客除了泡麵，也再度進軍即食料理市場，推出全新系列料理包，新口味「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。

▲▼來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，新品上市期間一餐只要49元。（圖／記者林育綾攝）

▲來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。（圖／記者林育綾攝）

料理包嚴選食材，造就口感品質與美味兼具，烹調製作過程採用商業殺菌製程，不添加防腐劑，讓產品無需冷藏或冷凍，也可室溫儲藏。只要簡單的微波，或隔水加熱，幾分鐘內就能上桌，搭配白飯、麵條或麵包，就是一頓餐。

▲▼來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，新品上市期間一餐只要49元。（圖／記者林育綾攝）

▲還可搭配麵包，成為法式吃法。（圖／記者林育綾攝）

新品「上湯獅子頭」料理包，推出就榮獲創新產品概念獎金牌，規格為每包190g，原價59元，新品上市期間嚐鮮價49元。以濃郁豬骨高湯、新鮮白菜為基底，打造出醇厚不膩的鮮美湯頭，其中「手工獅子頭」選用肉筋少、油脂適中的豬後腿肉，搭配荸薺，匠心調製黃金比例，經兩段熟化工序，鎖住獅子頭鮮美口感，重現廚師級的經典功夫菜料理。

▲▼來一客推出全新系列料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。（圖／業者提供）

▲也能製作成拌麵。（圖／業者提供）

「紅酒燉牛肉」則獲得2024年「TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-金牌主廚力作」，規格為每包105g，原價59元，新品上市期間嚐鮮價49元。以蔬菜、番茄為基底，使用每頭牛僅有兩片的特選牛腩，經長時間慢燉至軟嫩入味，紅酒來自歐洲70年以上歷史的名酒廠，選用世界前3大產地的葡萄原料，讓牛肉與紅酒交織出迷人的風味，調配出法式經典料理。

▲▼來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，新品上市期間一餐只要49元。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福還有代煮服務。（圖／記者林育綾攝）

家樂福也加碼在12月6日～12月13日，推出期間限定複合式創新吃法：

1.「來一客餐弁當」：期間限定在家樂福內湖店，上午11:30~1:00自助餐區推出來一客料理餐，主餐可選「紅酒燉牛肉」或「上湯獅子頭」，搭配兩道產銷履歷蔬菜與飯食，特價只要68元。

2.「來一客法式佐搭料理」：期間限定在家樂福內湖店、經國店、文心店、鼎山店，購買兩顆以上法式大圓麵包，除了可享分切服務，再送一包「來一客紅酒燉牛肉」，可現場吃或帶走，體驗法式料理的經典美味。 

3.「來一客方便代客煮」：期間限定在家樂福內湖店，下午2點開始推出，顧客在購買喜愛的泡麵與口味，可再加價49元，搭配來一客紅酒燉牛肉，烹調成乾拌麵，或選擇上湯獅子頭加入泡麵烹調成濃郁湯麵，體驗泡麵多重搭配吃法。

▼來一客新推料理包，家樂福也推出代客煮服務。（圖／記者林育綾攝）

▲▼來一客推出全新系列料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。（圖／業者提供）

●7-11 新推寶可夢「和風漢堡餐」

7-11在12月11日起與寶可夢展開第2彈全新合作，推出「寶可夢冬季嘉年華」，鮮食、冰品、周邊齊發，商品限定包裝上，有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢。

▲▼7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題，鮮食、冰飲品、周邊用品齊發。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，推出「和風漢堡餐」、「歐姆蛋包飯飯糰」，都有超萌寶可夢限定包裝。（圖／業者提供）

7-ELEVEN鮮食團隊更前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，包括原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，口感飽滿厚實。

另一款「歐姆蛋包飯飯糰」以4種番茄特調，正宗日式蛋包飯酸甜，搭配超萌「卡比獸包裝」超療癒。

還有全新捲餡土司「奶酥捲餡土司」，奶酥香氣四溢，土司體鬆軟Q彈，可作為早餐或是午茶小點。

▼7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，推出鮮食、冰飲品等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，以漫畫風格設計全新「寶可夢冬季嘉年華」主題，鮮食、冰飲品、周邊用品齊發。（圖／記者林育綾攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中山美穗陳屍家中浴缸　沒有外傷痕跡
重返陳梅慧死亡現場！至少2個CMS被當空氣
陳梅慧亡爆陰謀論　高大成曝「2大關鍵」
中山美穗驟逝震驚全日本！主播語塞…他看到跑馬燈字幕驚叫出聲
快訊／太嗨了！周杰倫IG發文
快訊／高雄騎士遭貨櫃車輾死　恐怖瞬間曝光
陳梅慧遭搜索到死亡　時間軸曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

家樂福期間限定「紅酒燉牛肉、獅子頭便當」　現煮只要68元超省

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低100元就能抽　還有iPhone16

【廣編】7-11全新2024聖誕禮物開箱！保時捷、黃金、百萬點數總價破千萬大獎

待客如對待家人般用心　東森購物客服之星鍾旻桀

親切耐心給予最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

家樂福期間限定「紅酒燉牛肉、獅子頭便當」　現煮只要68元超省

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低100元就能抽　還有iPhone16

【廣編】7-11全新2024聖誕禮物開箱！保時捷、黃金、百萬點數總價破千萬大獎

待客如對待家人般用心　東森購物客服之星鍾旻桀

親切耐心給予最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

鬧市逛街忍不住！男女脫光交疊「街頭裸戰」　被圍觀狂罵還繼續衝刺

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

馬斯克赴國會閉門會談！傳為減少開銷　將裁撤部分聯邦政府機構

保健泌尿道她猛吃蔓越莓乾　五年來「血糖飆、體重失控」醫曝原因

中山美穗陳屍浴缸「無外傷痕跡」！　離婚遭控棄子：每天都很痛苦

「車道衝出北極熊」男撲猛獸身上肉搏救妻　專家贊同：千萬別裝死

林佳龍自拍曝賴清德登機暖心時刻　AIT主席羅森伯格發文感謝訪問關島

台南觀夕平台旁驚見女腐屍！死亡多時已長蛆　民眾嚇壞急報警

「魔獸」霍華德突發文：Missing Taiwan　一票卻搖頭

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

消費熱門新聞

超商咖啡雙12優惠　大美式46杯1212元

全聯「泡麵大集合」最低銅板價6元

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑

超商開賣福袋抽「台積電股票」

7-11寶可夢霜淇淋、飯糰、周邊齊發！

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

達美樂「起司火山披薩」回歸

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

雞塊買1送1！肯德基超殺雙12開跑

家樂福期間限定現煮便當68元超省

更多熱門

相關新聞

關廟拉麵下鍋浮出一堆小蟲　家樂福緊急下架

關廟拉麵下鍋浮出一堆小蟲　家樂福緊急下架

埔里鎮吳姓民眾於2日前往家樂福賣場，購買關廟拉麵產品，竟在烹煮時發現蟲體，家樂福埔里店接獲吳男反映後，立即下架同批次商品；南投縣衛生局於3日接獲通報後，立即啟動稽查，全面檢視相關產品之流向及衛生管理狀況，以確保食品安全。

7-11今開賣聖誕福袋！家樂福第2波吉伊卡哇上架

7-11今開賣聖誕福袋！家樂福第2波吉伊卡哇上架

同樓一連3起「小飛俠」事件　在地困擾：露台戶沒人敢買

同樓一連3起「小飛俠」事件　在地困擾：露台戶沒人敢買

台灣第1款！滿漢大餐新版「減鈉25%牛肉麵」

台灣第1款！滿漢大餐新版「減鈉25%牛肉麵」

100公尺擠15家！　高雄「手搖一條街」熱到租金翻倍

100公尺擠15家！　高雄「手搖一條街」熱到租金翻倍

關鍵字：

家樂福來一客來一客料理包

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

2025年身強財運旺3星座公開！

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面