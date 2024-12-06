家樂福期間限定「紅酒燉牛肉、獅子頭便當」　現煮只要68元超省

▲來一客新推料理包，家樂福也推出期間限定便當套餐，一道主食搭配2道履歷蔬菜「只要68元」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為滿足消費者飲食快速、方便需求，同時兼顧美味營養，來一客全新推出2款料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，不論中式配飯、拌麵，或是搭麵包的法式吃法都適合。家樂福除了推出獨賣優惠「嚐鮮價49元」，內湖店賣場更推出期間限定「來一客餐弁當」現煮套餐，選一道主餐，搭配2道履歷蔬菜、飯食，每套餐「只要68元」，CP值超高。

▲來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」，新品上市期間一包只要49元。（圖／記者林育綾攝）

來一客過去曾推出「黑胡椒豬肉、辣燉咖哩雞、麻婆豆腐」3款料理包，但已停產多年，不過根據消費市場分析，台灣在2023年即食料理市場規模已突破百億，消費者對「即食、便利、美味」的需求不斷提升，因此來一客除了泡麵，也再度進軍即食料理市場，推出全新系列料理包，新口味「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。

▲來一客新推料理包「上湯獅子頭」、「紅酒燉牛肉」。（圖／記者林育綾攝）

料理包嚴選食材，造就口感品質與美味兼具，烹調製作過程採用商業殺菌製程，不添加防腐劑，讓產品無需冷藏或冷凍，也可室溫儲藏。只要簡單的微波，或隔水加熱，幾分鐘內就能上桌，搭配白飯、麵條或麵包，就是一頓餐。

▲還可搭配麵包，成為法式吃法。（圖／記者林育綾攝）

新品「上湯獅子頭」料理包，推出就榮獲創新產品概念獎金牌，規格為每包190g，原價59元，新品上市期間嚐鮮價49元。以濃郁豬骨高湯、新鮮白菜為基底，打造出醇厚不膩的鮮美湯頭，其中「手工獅子頭」選用肉筋少、油脂適中的豬後腿肉，搭配荸薺，匠心調製黃金比例，經兩段熟化工序，鎖住獅子頭鮮美口感，重現廚師級的經典功夫菜料理。

▲也能製作成拌麵。（圖／業者提供）

「紅酒燉牛肉」則獲得2024年「TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-金牌主廚力作」，規格為每包105g，原價59元，新品上市期間嚐鮮價49元。以蔬菜、番茄為基底，使用每頭牛僅有兩片的特選牛腩，經長時間慢燉至軟嫩入味，紅酒來自歐洲70年以上歷史的名酒廠，選用世界前3大產地的葡萄原料，讓牛肉與紅酒交織出迷人的風味，調配出法式經典料理。

▲家樂福還有代煮服務。（圖／記者林育綾攝）

家樂福也加碼在12月6日～12月13日，推出期間限定複合式創新吃法：

1.「來一客餐弁當」：期間限定在家樂福內湖店，上午11:30~1:00自助餐區推出來一客料理餐，主餐可選「紅酒燉牛肉」或「上湯獅子頭」，搭配兩道產銷履歷蔬菜與飯食，特價只要68元。

2.「來一客法式佐搭料理」：期間限定在家樂福內湖店、經國店、文心店、鼎山店，購買兩顆以上法式大圓麵包，除了可享分切服務，再送一包「來一客紅酒燉牛肉」，可現場吃或帶走，體驗法式料理的經典美味。

3.「來一客方便代客煮」：期間限定在家樂福內湖店，下午2點開始推出，顧客在購買喜愛的泡麵與口味，可再加價49元，搭配來一客紅酒燉牛肉，烹調成乾拌麵，或選擇上湯獅子頭加入泡麵烹調成濃郁湯麵，體驗泡麵多重搭配吃法。

▼來一客新推料理包，家樂福也推出代客煮服務。（圖／記者林育綾攝）

●7-11 新推寶可夢「和風漢堡餐」

7-11在12月11日起與寶可夢展開第2彈全新合作，推出「寶可夢冬季嘉年華」，鮮食、冰品、周邊齊發，商品限定包裝上，有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢。

▲7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，推出「和風漢堡餐」、「歐姆蛋包飯飯糰」，都有超萌寶可夢限定包裝。（圖／業者提供）

7-ELEVEN鮮食團隊更前往日本超商切磋交流，全新開發日式和風洋食，包括原汁原味的「和風漢堡餐」，漢堡採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，口感飽滿厚實。

另一款「歐姆蛋包飯飯糰」以4種番茄特調，正宗日式蛋包飯酸甜，搭配超萌「卡比獸包裝」超療癒。

還有全新捲餡土司「奶酥捲餡土司」，奶酥香氣四溢，土司體鬆軟Q彈，可作為早餐或是午茶小點。

▼7-ELEVEN與寶可夢展開全新合作，推出鮮食、冰飲品等。（圖／記者林育綾攝）