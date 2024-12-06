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中國國安部：未成年人成為境外諜報機關吸收對象

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲中國近年持續加強反間諜。（圖／CFP）

文／中央社

中國國安部今天宣稱，「境外間諜情報機關」近年來將「黑手」伸向中國境內的未成年人，利用他們缺乏社會經驗等特點設置「圈套陷阱」，妄圖蠱惑誘導為其所用，以竊取中國國家秘密，危害國家安全。

中國國安部微信公眾號今天以「當心！境外黑手正伸向未成年人」為題發表文章說，國安機關近年來在案件偵辦中發現，「境外間諜情報機關」常以網路兼職、異性交友為名，透過網路對中國境內未成年人實施勾連。

文章又說，「境外間諜情報機關」鎖定目標後，會許諾提供「報酬豐厚、內容簡單」的兼職機會，一步步誘導未成年落入其設下的陷阱。一旦未成年人掉入陷阱有所覺察準備收手時，對方就會原形畢露，利用手中掌握的把柄，以其前途、家人相威脅，迫使這些受害的未成年人繼續服從其擺布。

這篇文章提到，特別需要注意的是，「境外間諜」有時會採取類似傳銷方式，誘導未成年人發展「下線」，推薦身邊的同學、朋友共同參與，最大程度為其蒐集、竊取情報提供服務。此類案件往往「涉案人數多、影響危害大」。

文章聲稱，「境外間諜情報機關」近年來不斷加強對中國境內滲透拉攏，甚至將「罪惡的黑手」伸向未成年人，利用未成年人心智尚未成熟、社會經驗缺乏等特點，包裝違法事實、設置「圈套陷阱」，妄圖蠱惑誘導未成年人為其所用，以竊取國家秘密，危害國家安全。

這篇文章說，未成年人基於上述特點，在好奇心驅使和金錢誘惑下，更容易受到「境外間諜情報機關」誘導。加上未成年人常年活躍在各大網路社交平台，且防範心理不強，言談間很容易暴露自己的身分和學習生活情況，易被「境外間諜」鎖定目標。

文章又說，有關部門和學校對學生展開「國家安全教育」的重視程度不足，導致一些未成年人未能接受系統的國家安全教育，從而對國家安全問題缺乏必要的了解和認識，防範能力不足。

這篇文章並列舉一些案例，宣稱數名在校中學生受到「境外間諜情報機關」人員偽裝誘惑而「兼職」，並介紹其他同學加入，利用課餘時間前往「指定地點」拍照，並發送到「境外間諜情報機關」人員處，其行為已觸犯相關法律，危害國家安全。

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