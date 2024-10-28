美媒指中國駭客攔截川普顧問電話　陸：完全是顛倒黑白、倒打一耙

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

美媒報導，中國政府支持的駭客組織攔截多名美國政治人物的電話通話音訊，其中包含了共和黨總統候選人川普一名顧問。對此，中國大陸外交部發言人林劍反批，美國一邊在全球開展間諜活動，一邊給其他國家安上間諜威脅的莫須有罪名，完全是顛倒黑白，倒打一耙。

林劍在例行記者會上提到，不知道相關報導有什麼事實依據，一段時間以來，少數西方媒體炒作所謂中國開展間諜活動的虛假敘事，但除了一些捕風捉影、揣測炒作的言論外，沒有任何事實和證據。

林劍說，相反，他倒是注意到，近日美國中央情報局公然在網路社交媒體發布中文「網路投靠操作指南」，企圖以此蠱惑誘騙中方人員投靠中情局，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，「中方對此嚴正抗議，將堅決打擊境外反華勢力的滲透破壞活動，有力維護國家主權、安全和發展利益。」

林劍指出，長期以來，美國中情局使用各種卑劣手段，竊取他國機密，干涉他國內政，顛覆他國政權，「美國從未停止針對中國的間諜活動，美國還長期對其盟友進行大規模竊聽竊密，一邊不加掩飾地在全球範圍開展間諜活動，一邊給其他國家安上間諜威脅的莫須有罪名，這完全是顛倒黑白，倒打一耙！」

林劍還說，美方應立即糾正錯誤做法，停止栽贓、誣陷的把戲，不要再給世界帶來更多的混亂與動蕩。

▼ 美國共和黨總統候選人川普。（圖／路透社）

