南韓出現叛國賊！企業家向北韓洩密「核心技術」　遭移送檢方偵辦

▲北韓最高領導人金正恩去年12月攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）高度發展導彈與核武技術，積極試射洲際彈道飛彈（ICBM），包括火星-18型等。不過，南韓司法當局偵辦時發現，北韓的軍事技術之所以能夠突飛猛進，恐怕和南韓一名長期從事對中貿易的企業家有關，因為該名企業家竟然將繪有核心技術的設計圖，轉寄給來自北韓的諜報人員。

根據韓媒《朝鮮日報》，一名長期從事對中國貿易的南韓70多歲企業家A某，最近遭到首爾警察廳安保搜索科以違反國家保安法等罪嫌，以未拘留的狀態移送檢方進行偵辦，原因是A某從2014年8月以來，便持續將含有金屬切斷裝備之國家核心技術的設計圖，在掃描以後透過電子郵件傳送給為北韓從事諜報工作的朝鮮族企業家，以求獲得中國、北韓貿易的獨佔權。

所謂的國家核心技術，即是指與半導體、汽車、蓄電池等南韓國內的主要產業，因其在技術性、經濟性擁有高價值，一旦任意洩漏至境外，恐對國家安全與民生經濟造成嚴重打擊。

報導指出，A某涉嫌違反《國家保安法》第4條。該法規定，一旦接獲來自反國家團體成員的指令後，從事蒐集國家與軍事機密等工作，並將相關機密外洩，最高恐將被處以死刑、無期徒刑，或是7年以上的徒刑。

A某經常往返中國從事貿易仲介，2014年初一名朝鮮族企業家B某向他提案，要求交出「金屬切斷設備」設計圖，而代價就是能夠獲取朝中貿易的獨佔權，且已獲得北韓高層人士保障。此後，A某便以鉅額賄賂南韓國內相關業者，在掃描處知名企業的設計圖後，於2014年8月透過電子郵件寄給B某。

南韓國家情報院經過數年的監控、追蹤，發現B某數十次與北韓偵察總局的諜報人員C某見面，於是認定A某遭北韓相關人士收買後涉嫌洩露國家核心技術。對此，A某否認，表示他根本不清楚B某會將設計圖資料轉寄給北韓。然而，相關證據卻顯示，即便A某得知B某的背後有北韓做靠山，仍持續洩漏機密。

南韓司法當局關係人士透露，該項遭到外洩給北韓的核心技術，至少價值數百億韓元。