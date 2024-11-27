又爆間諜疑雲！俄驅逐英國外交官　英預告將有適當回應

▲英國駐莫斯科大使館。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯政府26日驅逐莫斯科大使館的一名英國外交官，指控他從事間諜活動，對於兩國日益惡化的外交關係，又造成一次打擊。

CNN報導，俄羅斯外交部宣稱，該名英國外交官刻意提供假資訊以進入俄羅斯，就是為了掩飾間諜活動，已經違反俄羅斯法律。此外，俄羅斯安全部門也發現「他在我國領土上執行情報與顛覆活動的跡象」。

根據俄羅斯官媒《塔斯社》，俄羅斯外交部已經撤銷該名外交官的外交資格，並且命令他在2周內離境。

今年8月，俄羅斯就曾撤銷6名國英國外交官的外交資格，理由也是涉及間諜活動。俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣稱，26日被驅逐的外交官被派往莫斯科，就是為了「取代」夏天被驅逐的6名英國情報官員之一。

▲克宮今年8月也驅逐6名英國外交官。（圖／路透）



8月6名外交官被驅逐時，英國就表示這些指控「毫無根據」。針對26日的驅逐事件，英國外交部發言人也回應，「這不是俄羅斯第一次對我們的職員進行惡意且毫無根據的指控。我們將在適當時機做出回應。」

26日稍晚，俄羅斯外交部又宣布禁止30名英國公民入境，以回應「英國當局不斷發表的激進反俄言論」，名單包括多名英國內閣部長，包括副首相雷納（Angela Rayner）、內務大臣庫柏（Yvette Cooper）等，以及泰晤士報及每日郵報的記者等。

針對入境黑名單，英國外交部發言人表示不願回應，但稱「在普丁撤回他的坦克，並且結束對於烏克蘭的非法入侵之前，我們不會看到任何政府成員前往俄羅斯。」