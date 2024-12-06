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偏鄉計畫排除波波　邱泰源談修訂3原則：國外學歷不會有實習機會

▲▼衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師爭議引發本土牙醫團體不滿，怒批政府提偏鄉計畫第二期是在幫波波牙醫開後門，行政院長卓榮泰昨宣布原計畫停止適用，並於一個月內修訂該計畫再送院核定。衛福部長邱泰源今（6）日重申3大原則，強調新版本偏鄉計畫裡，國外學歷醫學生不會有任何實習機會。

卓榮泰昨表示「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」在參考社會各界意見後，原計畫停止適用。邱泰源今日出席衛福部記者會時受訪回應，偏鄉計畫是大型計畫，包含各鄉鎮醫療資源量能增加，轉診、急救等，牙醫的部分則是去年審視後加入。因應牙醫有相關爭議，僅就此部分進行修改，並且遵循3大原則：

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第一，增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能。

第二，運用現有相關預算經費，更換與新購偏鄉衛生所牙科設備，並保障牙醫師薪資。

第三，針對55個無牙醫師執業的偏鄉，除鼓勵本國學歷醫師前來服務外，也透過獎勵機制鼓勵出身在地的本國學歷醫師，回到故鄉服務民眾。

衛福部表示，會在1個月內修訂該計畫，送行政院核定後據以實施，使計畫經過合理調整後，範圍界定更清楚，讓優秀、合格的牙醫師可以到偏鄉服務，提升偏鄉醫療量能。邱泰源強調，修訂內容之後，這裡面就不會有任何國外醫學院畢業者的實習機會。

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