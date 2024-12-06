觀光署首推「住宿x低碳運具」專區　攜手高鐵、百家旅宿推優惠

▲觀光署攜手高鐵和上百家旅宿業推出低碳旅遊優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

推動永續旅遊，觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，建置「住宿x低碳運具」優惠專區，即日起與高鐵、超過百家旅宿業展開第1波合作，在旅宿網揭露綠色永續旅館及高鐵飯店聯票優惠，導引旅客至旅館官網訂房，可享加購高鐵車票78折起折扣。

台灣高鐵103年底取得旅客運輸服務產品類別「碳標籤」，達成減碳量3%以上承諾，獲得「減量標籤證書」，在高鐵票證、APP及網站上主動揭露旅客運輸碳足跡資料。觀光署與高鐵、旅宿業首度共同打造永續旅宿優惠活動，由高鐵募集綠色永續旅館，透過合作旅館提供住房優惠及高鐵飯店聯票活動，引導旅客在旅館官網選購綠色方案，並在旅宿網「住宿x低碳運具」及「優宿專區」揭露優惠資訊。

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為推動旅宿業永續經營管理，與國際接軌，觀光署表示，將與環境部共同宣導114年1月1日開始實施的「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等；同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認證、證書或標章，提供80%以內補助費用，最高可補助10萬元；今年11月也首度為旅宿業量身打造，舉辦永續旅宿種子培訓及座談會。

觀光署表示，明年則預計與即將取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」的國營台鐵公司合作，整合更多碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，擴大國內永續旅宿的量能，提供旅客更為多元的選擇，鼓勵旅客使用低碳運輸工具及住宿服務，建構低碳的旅遊環境。