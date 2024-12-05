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高鐵飯店聯票7折起　明年住20家飯店可以升等

▲▼高鐵攜手台北君品酒店推出優惠,飯店。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵攜手台北君品酒店推出優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接嶄新2025年各地活動，台灣高鐵宣布，即日起推出「飯店有禮、時時有驚喜」優惠，明年1月1日起，旅客預訂飯店聯票20家合作飯店住宿，加購高鐵票7折起，飯店客也加碼房型升等、好禮等優惠。

高鐵即起推出「飯店有禮、時時有驚喜」優惠專案，結合北中南20家飯店，包括商務型的和逸飯店、柯達大飯店，以及台南大員皇冠假日酒店、承億酒店等星級度假飯店，還有雲朗集團5家飯店，預訂2025年1月1日起飯店住宿，加購高鐵票享最低7折起優惠。

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台灣高鐵舉例，規劃到台北旅行，可選擇離台北轉運站走路只要3分鐘的台北君品酒店，連住2晚雅致客房含早餐每晚只要5717元起，再加贈Ciao義式餐酒館餐飲抵金1111元，及免費享用房內Mini bar；想到湖光山色悠閒旅遊的旅客，則可以選擇日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房1泊2食只要1萬1111元起。

▲▼高鐵攜手日月潭雲品溫泉酒店推出優惠,飯店。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵攜手日月潭雲品溫泉酒店推出優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

此外，入住卡爾登飯店台中館標準雙人房2000元起、兆品酒店嘉義雅緻雙人房2222元起、翰品酒店高雄雅緻雙人房2222元起、品文旅礁溪品泉雙人房2711元起。

高鐵表示，即日起至12月31日，高鐵TGo會員訂購高鐵飯店及國旅聯票全產品，還有機會獲得高鐵標準車廂對號座免費乘車票兌換券。

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