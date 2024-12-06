國際旅客來台破700萬　台日友好加溫「日本客重返冠軍」

▲國際旅客來台已破700萬人次。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國際旅客來台千萬目標確定達不到，不過觀光署表示，截至12月3日來台國際旅客已超過700萬人次，預期12月來台國外觀光客還可持續成長，其中日本旅客重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次。觀光署表示，將多管齊下拚觀光，用主題及亮點提升來台數。

觀光署表示，今(113)年來台旅客人數繼11月12日突破去(112)年全年來台總數649萬人次後，觀光署表示截至12月3日已超過700萬人次，相較於去年同期約570萬人次來台，12月份的來台旅客人數可持續穩定成長，觀光署正透過強力宣傳引客，積極向國際旅客招手，繼續衝刺。

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根據分析，目前各國來台人數中，日本重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次，其次為港澳市場，約116萬人次，兩客源市場均已逾100萬人次規模，韓國市場也近90萬人次。在美國市場方面，受惠於國籍航空今年開航及增班，以及多次加強台灣旅遊恢復常態的安全宣傳與主題行銷，來台旅客已近60萬人次，成為第4大市場，超越疫前水準。

觀光署表示，疫後各國搶攻國際觀光市場，我國除日韓市場外，也拓展北美地區及新南向的市場。今年雖受限於國際航空運量及產能尚未恢復等多項因素衝擊，但美國來台人次已突破疫前水準，顯示透過台灣觀光品牌3.0推出的行銷，搭配優惠或獎勵措施，以吸引國際旅客回流的作法已顯效果。

▲▼上圖為印尼雅加達台灣觀光服務分處TTIC成立、下圖為加拿大溫哥華台灣觀光服務分處。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，今年以海外佈局設置旅客服務推廣中心為策略，已陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華等4處，預計年底於12月20日將再增設菲律賓馬尼拉的台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center, 簡稱TTIC），深耕歐洲、新南向與穆斯林市場，擴增行銷網絡。

觀光署表示，明年(114)年為持續提升美國及澳洲市場，將增設西雅圖TTIC及雪梨TTIC，擴大觀光市場利基。