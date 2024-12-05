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花蓮自由行補助快用完　觀光署：12／14截止

▲▼自9月1日至11月30日止將改採「每月1人1次的優惠方案」，花蓮縣府呼籲國人把握機會來花蓮駐足旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮自由行住宿補助，12月14日為活動最後一天，當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403地震、颱風重創花蓮觀光，觀光署推出住宿補助方案，其中自由行補助經費總計8.15億元預算，觀光署今指出，評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天，當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵，請民眾把握最後優惠，而團體遊補助則至12月20日。

為協助花蓮重振觀光，觀光署推動3波自由行住宿補助，包含6月1日起活動實施，9月起推動一來再來(2.0)方案，邀請國人每月均前往花蓮旅遊住宿，11月再推出3.0及3.0 plus方案，增加第二晚住宿補助。

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花蓮補助3.0 plus措施，從11月7日到12月20日，按月提供補助第1晚1000元，第2晚1500元住宿折抵，加上花蓮縣政府亦積極辦理在地活動，每週活動經費執行額度成長快速，民眾反應熱烈。

觀光署指出，11月啟動3.0及3.0 plus方案，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住房率達4成、民宿逾5成，已達去年同期水準。

觀光署表示，因花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布結束，經評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天（12月14日當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵），請民眾把握機會至花蓮住宿。

觀光署表示，花東自由行方案均因民眾熱烈響應提前結束，花蓮縣及台東縣政府亦持續積極辦理相關活動，民眾仍可安排旅程至花東，享受山林及海岸之美，未來將持續加強行銷花東。

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