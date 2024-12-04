彰化前議員「戰將淪車手」！流連歡場到處欠債　住議會會館躲債

▲彰化縣議員洪柏葳淪車手遭逮。（資料圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化前縣議員洪柏葳，曾是彰化紅派栽培的新一代戰將，2018年頂著政二代光環，以5618票高票當選第19屆議員，卻因流連歡場，四處借錢躲債，到議會也不敢簽到，2021年又因競選欠缺資金，向温姓友人藉口要投資當鋪，借錢30萬元不還，遭提告詐欺判刑4月徒刑，雖然可易科罰金，但洪也因此事件重創政治之途。

洪柏葳父親洪鎮雄曾當過市民代表，交棒給大兒子洪柏葳後，高票當選市民代表、縣議員，在政壇表現不輸給老爸， 2019年情人節當天深夜，洪妻爆料「我挺著八個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻與女子玩親親」。雖然事後他解釋，「還要選舉，不可能拿自己的政治前途開玩笑」，但因為桃色風波鬧上媒體版面，也讓選民認為，觀感不佳。

▲彰化縣議員洪柏葳捲入桃色風波。（資料圖／翻攝自臉書／爆料公社）

2021年12月8日下午，洪前往温姓友人辦公室內，聲稱要投資當鋪從事小額放貸，身上只有30萬元，需要30萬元投資，若溫出資，每月可以拿回5萬元，合計8個月，共40萬元，温認為這是朋友介紹的投資案，洪又是彰化縣議員，因而誤信為真，當場交付30萬元現金，洪因未歸還，遭溫男一狀告上法院。

辯護人為洪辯稱說，本案是因為被告要競選議員欠缺資金，先向一名朋友借款未果，才經由該朋友的介紹轉而向溫男借款，並沒有證據證明被告曾向溫詐稱要投資當鋪，本案純屬民事借貸關係。法院審理時，洪供稱，目前從事太陽能光電，後來有簽約成功，但案子不大，平均月薪約5萬元，育有2名未成年的孩子，現在積欠300萬元的債務，每個月要固定清償。

法官認為，如果本案是單純借款，溫男主動向被告索討欠款即可，無須質問當鋪回款時間，洪男也不用詳細說明當鋪詳細放款的情形，因此可證明告訴人所言，應屬真實。

▲彰化縣議員洪柏葳時任議員服務處波。（資料圖／ETtoday資料照）

法官審酌，洪柏葳正值壯年，應該依靠自己的努力獲取合法、正當財富，竟然向告訴人佯稱有投資機會，詐騙30萬元，依犯詐欺取財罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

時隔3年，洪卻加入詐騙集團當車手，上個月(11月間)在新北市新店區與被害人面交取款時遭警方逮捕，消息傳回彰化，讓當時同為議員同事低調的說「他當年因為欠錢，四處借錢，還曾因躲債住進議會會館」又捲入桃色風波，會有如此遭遇，令人不勝唏噓。