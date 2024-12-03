手機旅館、科技磁扣上鎖...加州校園逐步推手機禁令　執行方式各異

▲手機已經滲透校園每個角落，使得教育專家認為必須有所限制。（示意圖／CFP）

文／中央社

加州校園正逐步推動限制學生使用手機，執行方法各異。「洛杉磯時報」報導，有的打造「手機旅館」，教導學生自我規範；有的使用科技磁扣上鎖管理；也有採取「修復式」教育，以對話代替懲罰。

加州州長紐松（Gavin Newsom）9月底簽署一項法案，要求從小學到高中的公立學校體系，在2026年7月之前，擬定限制或禁止學生使用手機的計畫。

這條加州法律規定，學校屆時需要制訂學生在校園內使用手機的管理辦法，但細節沒有明文規定，開放各校自主決定。陸續有些學區已率先實施，洛杉磯學區將在2025年2月上路。

華府智庫「皮尤研究中心」今年公布調查指出，美國95%青少年擁有手機，約60%受訪者使用TikTok、Instagram或Snapchat等社群媒體，有40%青少年坦言花太多時間在手機上。

根據這項民調，多數青少年認為，手機讓他們更容易找到興趣或愛好，更容易發揮創意；也有近半數認為，手機可以幫助他們在課業上表現更好。不過，手機已經滲透校園每個角落，使得教育專家認為必須有所限制。

「洛杉磯時報」報導，紐松日前邀集教育主管、教師、家長、政策幕僚和醫療專家在官邸，探討學生過度沉迷手機的問題。

紐松身為4個孩子的父親，他指出：「早在Covid-19疫情之前，這個國家就面臨這樣的危機，社會孤立與疏離感，儘管人們利用手機，更常與人發生連結，但人們卻覺得更孤單。」

洛時報導，舊金山灣區的聖馬提歐-福斯特（San Mateo-Foster City district）學區從2021年起實施手機禁令，要求學生進入校園之後，將手機放進一個袋子裡。袋子上有一個類似服飾店防盜磁扣的上鎖裝置。學生放學時，才能消磁解鎖。

這個學區從小學到中學，共有1萬多名學生。報導指出，由於學生年齡層是剛擁有手機不久的階段，推行政策的時候遇到阻礙較小。起初有數十個違規案例，校方採取的態度是，要求學生交出手機、打電話通知家長，但沒有特定的懲罰。後來違規的案例逐漸減少。

聖巴巴拉（Santa Barbara）學區在2023年1月實施校園手機禁令。這個學區沒有購買昂貴的手機磁扣鎖，而是在教室內設置「手機旅館」，上課時要求學生把手機交出，放在相應編號的格子內，允許下課及午餐時間使用手機。

這個學區主管認為，允許學生在下課及午餐時間使用手機，目的是希望學生「自我規範」。他說，走在校園內，還是可以看到學生在傳簡訊、午餐時候一邊看影片，但學生們知道自制，「不會像衝去拿糖果一樣，搶著用手機」。

即將在明年上路的洛杉磯學區，管制手機採取「修復式」教育，重視對話而非懲罰。校方給予違規者多次警告的空間，之後再通知家長。如果再犯，將沒收手機一節課，情節更嚴重，則需要家長到學校領取手機。

心理學專家指出，學校管制手機如果得到家庭的支持，將會更有成效，因為很多家長也有手機成癮的問題；家長必須以身作則，與孩子一起努力，學習如何不完全依賴手機生活。