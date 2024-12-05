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摺疊機年底降價有感！這兩牌下殺最兇　單月跌破近萬

記者蘇晟彥／綜合報導

年末換機潮正式開打，各大手機品牌搶攻年底銷售高峰，紛紛祭出破盤價。傑昇通信統計2024年11月門市手機銷售價格，公佈本月降價手機最新排名，本月單機降幅在5%~22%不等，累積整體總降幅範圍則在20%~48%之間；傑昇通信分析，本月受惠雙11、感恩節及黑色星期五等折扣促銷，手機降幅驚人，部分機型甚至下殺超過兩成，Google摺疊旗艦Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）以8千元的降幅奪下降價王，而三星Galaxy Z Fold6（12GB/512GB）累積降價更突破1萬5千元。

▼Google Pixel 9 Pro Fold 以8千元的降幅奪下降價王。（圖／傑昇通訊提供）

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）

傑昇通信表示，11月手機市場競爭激烈，不僅中階機型有大幅度的降價，就連摺疊旗艦也加入降價行列，本月降價榜由Google、三星及vivo三大品牌激戰，價格廝殺激烈，以Google Pixel新舊機型占6席最多，且包辦降價榜前三名；像是本月降價冠軍Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）降8,000元最多，雖然第三名的Pixel 8 Pro（12GB/128GB）已經是前代旗艦，總降幅達48%，近半價的優惠吸引許多消費者，可惜市面上幾乎售罄，一機難求。

傑昇通信觀察，自從暑假Google Pixel 9系列開賣後，短短三個月全系列暴跌一直倍受關注，除了販售的通路不再獨厚台灣大哥大，通路競爭加劇，價格一直處於動態調整的狀態，加上Pixel 9系列多樣化的規格選擇，更加速價格持續下探，又遇上年末換機潮，電商及實體通路檔期促銷力道大，價格波動更是頻繁，想趁年底換新機的消費者，現在正是入手的最佳時機。

而在11月降價榜占5席的vivo V40系列，僅次Google，單月降幅超過兩成的單機，是V40系列的入門機型V40 Lite（8GB/256GB），不僅擁有輕巧的機身，同時配備IP64生活防水保護，同樣搭載vivo招牌經典柔光環設計，支援可變色溫的AI柔光人像攝影功能；傑昇通信認為，有了這些功能，最終價格才是關鍵，如果喜歡拍照但手中預算有限的話，本月降幅高達22%，換算下來降價2,600元，通路空機價免萬元就能體驗輕旗艦的拍照功能，建議民眾可趁通路打折買起來。

摺疊手機市場榮景已不復以往？日前根據研調機構統計，全球摺疊機Q3出貨出現衰退，傑昇通信指出，這並不代表摺疊機不再有發展潛力，相反地，激烈的市場競爭反而讓消費者受益，最令消費者有感的便是下跌的價格；11月降價榜上累積總降價金額破1萬5千元的是商務摺疊旗艦Galaxy Z Fold6（12GB/512GB），僅次Google Pixe 8 Pro，隨著雙十一、黑五促銷加持，以及年底新機湧入，舊機價格調整，總降幅達25%，接下來還有雙12及耶誕年終檔期等優惠利多，可望再帶動一波降價潮。

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）

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