8小時不看手機！　重慶睡衣姐「低焦慮值」獲1萬獎金

▲ 重慶舉行八小時「不看手機」公益賽 。（圖／翻攝 新黃河）

記者任以芳／綜合報導

8小時不看手機忍受得了嗎？大陸重慶市近日舉行「不看手機大賽」，要求躺平8小時不能玩手機，最終，一位身著睡衣前來挑戰的「睡衣姐」獲勝，領走1萬元現金人民幣獎勵，換算大約4.5萬台幣。

綜合陸媒報導，重慶一間商家從近百位報名網友中隨機抽出10位，邀請來店內「躺平8小時」，並且請重慶市九龍坡區渝州大道，渝北區公證處公證員一起見證，，以示這場公益活動的公平性。

該遊戲規則是，要求10名參賽網友不碰智能手機、不深睡、不焦慮（戴手環監測深睡值和焦慮值）。挑戰從29日早上10點正式開始，公證處人員和主辦方安排10位參賽網友各自坐上已經鋪好的新床。

漫長8小時，有人看書、有人閉目養神。挑戰過程中，按照規則，有短暫進食、喝水、上廁所，緊急情況可用店內提供的老年機外聯。

參與者10人，無人中途出局，都「修煉」至8小時後活動結束。根據在床時間、深睡值、焦慮值綜合打分。最終，一名穿睡衣來挑戰的董小姐在床時間最長、無深睡眠、焦慮值最低，以綜合最高分88.99勝出。

該活動引起大陸網友關注留言，「總感覺現在不是我們在玩手機，而是手機在玩我們」「我們被它操縱著，它成了生命不可或缺的部分。」

根據研究人員發現， 減少智能手機的日常使用，對一個人的幸福感會產生積極影響，如果每天將智能手機使用時間減少一小時，就能減少焦慮，提高生活滿意度，同時體力活動時間也增加了。