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產官攜手顧職安　台南勞工幸福又平安

▲台南市勞工局所屬台南市職安健康處，5日舉行「產官攜手顧職安勞工幸福又心安」年終成果記者會，對外說明今年各項業務推動成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局所屬台南市職安健康處，5日舉行「產官攜手顧職安勞工幸福又心安」年終成果記者會，對外說明今年各項業務推動成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局所屬職安健康處，5日舉行「產官攜手顧職安勞工幸福又心安」年終成果記者會，對外說明今年各項業務推動成果，同時邀請2024年榮獲優良工程金安獎民間工程類優等之「大成工程股份有限公司」分享職場安全衛生優良作法，展現產官合作齊力落實黃偉哲市長打造「職安城市、希望家園」的施政願景。

勞工局局長王鑫基表示，為保障勞權、守護職場安全健康，台南市職安健康處分析關鍵勞資爭議及職安議題，運用「檢查、輔導、宣導、伙伴關係」等多元策略併行推動。在檢查方面，針對高風險、高職災發生率、經申訴或大眾傳播媒體廣為報導不符勞動法令規定等事業單位，皆加強勞動檢查並依法裁處。此外，亦因應重大職安議題加強檢查，例如今年國內發生數起工廠火災爆炸事件，與消防局進行聯合檢查小組，亦對火災爆炸預防與防爆電氣設備實施專案檢查。經統計，今年截至11月中，在職業安全衛生業務方面，針對所轄十大工業區計執行檢查5386場次，依法裁處101件，罰鍰金額新台幣787萬元。在勞動基準業務方面，執行檢查2047場次，依法裁處905家，罰鍰金額約新台幣2654萬元。

在輔導方面，針對轄區內曾發生職災或高風險之事業單位，主動入廠輔導協助改善，避免災害再度發生。此外，除持續針對新設立事業單位執行勞基法輔導外，亦積極輔導事業單位依「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」所訂期程，將約定工資給付日向前調整，以保障勞工受領工資權益。經統計，截至11月中，職業安全衛生部分，共執行輔導23場次；勞動基準部分，共執行法遵輔導2268場次，較去年同期實施1793場次增幅達26.49％。

在宣導方面，主動與產、學、研各界合作，精進宣導方式及內容，提升學習成效。例如持續推動職安扎根校園，積極媒合統榮鋼鐵企業股份有限公司贈送鋼筋梁柱予國立成功大學附屬台南工業高級中等學校供學校教學使用，使學生接觸最先進工法，推動職安教育基礎扎根。另和國家科學及技術委員會南部科學園區管理局合作，創新辦理太陽能高處作業危害預防體感宣導會，結合太陽能屋頂及施工架作業親身體驗模擬訓練，強化勞工安全意識。此外，為增進勞基法宣導會講授內容的豐富度及多元主題性，規劃其中10場次邀請專業律師與業界講師授課，透過實務經驗分享和案例探討，增進法令認知，活動深獲好評。經統計，截至11月中，職業安全衛生部分，共宣導26場次，1597人次參與；勞動基準部分，共宣導51場次，參與事業單位數計2,993家，參與人數為3548人。

▲台南市勞工局所屬台南市職安健康處，5日舉行「產官攜手顧職安勞工幸福又心安」年終成果記者會，對外說明今年各項業務推動成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基進一步表示，在多方努力下，今年勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令業務考核，職安健康處榮獲直轄市組第二名的佳績，同時，亦獲「勞動檢查機構年度績效考評」甲等榮耀。此外，有鑑於營造工程作業職災風險高，今年初於統一新市物流園區大型營造工地啟動「大台南歲末春安聯檢」，年末該營造工地施工廠商「大成工程股份有限公司」即獲頒「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎，彰顯產官合作推動職安有所成效，此外南市安衛家族核心企業「新舜營造有限公司」同獲「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎，該公司張憲仁總工程師亦獲頒2024年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔人員類甲等。另市內多家事業單位亦獲職安相關獎項肯定，包括「艾杰旭顯示玻璃股份有限公司」及「台灣史谷脫紙業股份有限公司」，分別獲頒2024年國家職業安全衛生獎-企業標竿獎及傳統產業投資特別獎；「台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠」獲頒職業安全衛生五星獎項肯定。

勞工局長王鑫基強調，「保障勞權，守護職安」需要產、官、學、勞多方持續合作努力，方能見效，未來將持續督促台南市職安健康處持續努力精進，攜手各界，打造台南成為勞工幸福又心安的希望家園。

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