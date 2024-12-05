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社會 社會焦點 保障人權

夫控妻偷吃「男閨蜜」求償！法官舉丁海寅「這齣韓劇」判他敗訴

▲▼情侶,約會,牽手。（圖／pixabay）

▲台南一名人夫指控妻子的男性友人喊妻子「閨蜜」，可見兩人有不可告人的關係。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫認為妻子偷吃某中學主任阿偉(化名)，控訴兩人互動親密，阿偉還稱呼妻子「閨蜜」，可見已超過普通朋友關係，提告對兩人求償90萬元。不過法官認為，「閨蜜」一詞通常用來稱呼好朋友，就像韓劇「媽媽朋友的兒子」中徐潓淑與郭仕煥的關係，因人夫證據不足，判他敗訴。可上訴。

人夫主張，妻子從2021年間就和男性友人阿偉來往親密，妻子不僅在疫情嚴峻期間，送甜點到阿偉任職的學校給他，兩人還在深夜傳訊討論「這個可以清理乾淨嗎」，指的是妻子弄髒阿偉的私人空間或遺留體液，要將垃圾桶及床墊尾端清乾淨，另妻子還將阿偉的聊天室訊息通知功能關閉，避免螢幕跳出訊息通知，可見心裡有鬼。

人夫指出，阿偉還和妻子吃無菜單日式料理並合影，並選在情人節前一天發文說「慶幸前陣子跟幾位閨蜜聚餐吃了不錯的餐點」，阿偉竟然把有夫之婦稱為「閨蜜」，可見兩人已逾越普通朋友關係。另外，妻子還要他把車牌號碼改選6601，只因阿偉的車牌是6610。他們夫妻感情遭阿偉破壞，妻子開始厭倦嫌惡他，還產生離開家庭的想法，他因而透過議員，要求阿偉服務的學校處理，但阿偉明明和妻子是臉書好友，知道她已婚，卻謊稱被起訴後才知情，阿偉和妻子都侵犯他的配偶權，要向兩人連帶求償90萬元。

全案審理時，人妻和阿偉表示兩人只是普通朋友關係。法官認為，阿偉只是曾發文說「朋友來找～送來特別的教師節禮物～」，並沒有證據顯示人妻和阿偉同日發布相同甜點照片，且就算人妻帶甜點給阿偉，也並非不正當往來。

法官指出，「閨蜜」指閨中密友，通常用來稱呼無戀愛關係的好朋友，就文義而言，人妻和阿偉應該只是好朋友，就像是異性好友，或韓劇「媽媽朋友的兒子」中徐潓淑與郭仕煥的關係，而阿偉名下也無汽車，另外人夫指控妻子購買情趣用品和保險套和他人使用，卻未舉出任何證據，指控也多為他個人的想像臆測，因證據不足，判人夫敗訴。可上訴。

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