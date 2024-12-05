反制軍售！陸制裁美13家軍工企業和個人　凍結資產不准入境

▲美國此輪對台軍售案用以升級空軍F-16V戰機性能。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

美國政府於美東時間11月29日通過任內對台第18次軍售案，並進行「知會國會」程序。對此，大陸外交部今（5）日宣佈，對美國13家軍工企業及包含雷神公司海軍力量戰略部總裁、副總裁在內的6名軍工企業高管實施制裁，制裁內容涵蓋凍結大陸境內資產，禁止商業往來及限制人員入境等措施。

▲雷神公司生產的刺針防空飛彈。（圖／雷神公司）

大陸外交部表示，「美國近日再次宣佈向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

大陸依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對13家美國軍工企業及6名高級管理人員採取反制措施。

▲雷神公司（Raytheon）總部。（圖／達志影像／美聯社）

遭大陸制裁的美國軍工企業包括勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering, Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）、急速飛行公司（Rapid Flight LLC）、紅色六方案公司（Red Six Solutions）、護盾人工智能公司（Shield AI, Inc.）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）、浩劫人工智能公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（Neros Technologies）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications)、Group W公司（Group W）等。

具體作為是凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

至於遭制裁的6名軍工企業高管則包括，芭芭拉·博爾戈諾維（Barbara Borgonovi，女）；雷神公司海軍力量戰略業務部總裁、傑拉德·許貝爾（Gerard Hueber，男），雷神公司海軍力量戰略業務部副總裁；查爾斯·伍德伯恩（Charles Woodburn，男），貝宜陸上和武器系統公司首席執行官；理查德·克勞福德（Richard D. Crawford，男），聯合技術系統運營公司創始人、首席執行官；貝絲·艾德勒（Beth Edler，女），數據鏈路解決方案公司總裁及布萊克·雷斯尼克（Blake Resnick，男），BRINC無人機公司創始人、首席執行官。

制裁方法為，凍結上述人員在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。