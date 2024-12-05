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民團抗議立院強審代孕法案！批「子宮商品化」經濟弱勢女恐遭剝削

▲▼台灣反代孕行動小組抗議立法院未有社會共識強審代孕法。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣反代孕行動小組抗議立法院未有社會共識強審代孕法。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院衛環委員會今日審查《人工生殖法》修法，內容涵蓋開放「代理孕母」引發不少爭議，台灣反代孕行動小組今早在立院正門口集結抗議立院在未有社會共識之下強審代孕法，相關法案通過將導致女性的子宮商品化，並讓經濟弱勢女性成為剝削對象，呼籲應將代孕與人工生殖法脫鉤處理，並且召開公聽會擴大討論。

台灣反代孕行動小組指出，今天立法院衛環委員會將審查《人工生殖法》修正草案，在各黨提案中，包括中國國民黨籍立委謝衣鳳等人提案、陳菁徽等人提案、王育敏等人提案以及國民黨黨團提案、民眾黨黨團提案等5個修法提案都有「代理孕母」相關條文。

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台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧直言，代孕制度的存在，是資本主義和父權體制下，對女性身體與生殖能力的控制與商品化；目前國眾兩黨的代孕法案並不是單純的「助人圓夢」或「女性選擇自由」，而是一場由仲介機構和生殖醫療機構主導的經濟活動。

她說，女性的子宮被視為生產工具，代孕者成為廉價的「生產線工人」，這樣的制度根本不是對女性的解放，而是對女性生殖能力和身體器官赤裸裸的剝削。

▲▼台灣反代孕行動小組抗議立法院未有社會共識強審代孕法。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣反代孕行動小組喊反對剝削女性，退回代孕法案。（圖／記者洪巧藍攝）

陳愷寧指出，在這個市場裡，代孕者大多是來自經濟弱勢的女性。甚至法案還以利他的名義，壓榨代孕者能夠獲得的報酬，卻允許仲介和醫療機構剝削她們的身體和生殖能力，賺取高利潤；不僅如此，法案允許仲介和生殖醫療機構制定規則、評估代孕者的資格，甚至進一步監控她們的生活，確保代孕進行，恐淪為經濟與身體上的雙重壓迫。

陳愷寧強調，「反對代孕法案，不是因為否定女性的選擇，或是不孕症和男同志家庭的權利，而是因為如果放任這些法案通過，就等於默許資本繼續控制我們的身體與生殖能力。」

台灣反代孕行動小組提出三點訴求：一、立法院不應一意孤行強行排審未有社會共識的代孕法案，應退回法案。二、應將代孕與人工生殖法脫鉤處理，尊重對單身女性與女同志等的人工生殖權。三、呼籲立法院持續召開公聽會擴大討論傾聽民意。

國健署日前公告《人工生殖法》修正草案，在開放對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，也就是包括同性配偶、單身女性等對象。

不過，開放代理孕母一事仍爭議不斷，國健署也表態希望把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理。衛福部部長邱泰源今日表示，脫鉤版本還在性平和行政程序，會努力在12月底以前送出。

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