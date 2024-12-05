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台鐵EMU3000新座椅票選台北站登場　逾2千人投票「1款得票破5成」

▲▼台鐵EMU3000型新自強號座椅。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵EMU3000型新自強號優化座椅體驗票選今起在台北站登場。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客反映不舒適，台鐵委託廠商設計3款新座椅在全台5站巡迴體驗和票選，今(5日)巡迴到台北車站，吸引不少民眾試坐，累計已有2千多人投票，目前以座椅包覆強且椅背較厚的「優化一」座椅遙遙領先，票數超過5成，票選結果將納座椅改善選擇考量，推估最快明年下半年可搭得到。

由於台鐵EMU3000型新自強號座椅防火功能為國內鐵道規格最高，比照歐規外，座椅海綿則是採用德國進口，但因防火功能高的海綿偏硬，也讓部分民眾覺得不舒適，為提升服務品質，台鐵已委託廠商設計3款椅背包覆性和支撐性更強化的新座椅提供票選。

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台鐵EMU3000新自強號3款優化座椅試坐體驗活動日前已在台東站、花蓮站開跑，今巡迴到台北站，即起到12月9日每天上午10時到下午6時開放民眾體驗和投票，投票將可參加抽獎。

該體驗票選活動後續預計12月12日至16日在台中站舉辦、12月19日至23日則在高雄站舉行，投票整體結果將作為座椅改善選擇考量，推估最快明年上半年進行招標採購，由於一列車有538個座位，更換新座椅工程不小，民眾可能最快明年下半年有機會可乘坐新座椅。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號座椅。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵EMU3000型新自強號原座椅以及3款優化座椅提供體驗票選。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵新座椅除延續採用歐規防火功能外，優化主要針對椅背線條進行重塑，以加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也將增設USB Type-A及Type-C充電插座，提供乘客更加便利的充電服務，充電插座也正評估從手把側面改為把手前端可行性。

今體驗試坐的民眾李先生表示，他常常搭EMU3000型新自強號，EMU3000型原本座椅比較硬，他試坐新座椅後，選擇「優化二」座椅，他個人感受比較舒適，也較有包覆性，腰部符合人體工學，期待趕快更換座椅。

陳小姐則表示，她常搭EMU3000型新自強號，覺得只有商務車廂騰雲座艙的椅子比較舒服，其他都不舒服，她體驗後也選「優化二」座椅，感受比較包覆。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號座椅。（圖／記者李姿慧攝）

▲不少旅客覺得「優化一」款的座椅感受最舒適。（圖／記者李姿慧攝）

旅客廖小姐則表示，她覺得3款新座椅坐起來都差不多，「優化一」比較舒服，背部比較有包覆感。

據了解，新優化座椅自台東站、花蓮站及今起至台北站巡迴體驗，迄今已超過2千人體驗投票，目前以「優化一」座椅得票數最高，超過5成，遙遙領先。

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