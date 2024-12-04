200元也貪！假報出差47次請領1.8萬　台鐵電務段長判拘80天

▲台鐵彰化蔡姓電務段長假報差旅費遭判拘役80日。（圖／翻攝自台灣鐵路股份有限公司）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵彰化蔡姓電務段長任職台鐵長達34年，月薪9萬元，負責「台鐵軌道結構安全提升計畫-彰化電務段配合道岔更新工程」工程督導，2023年7月至今年4月底，未核實填報前往嘉、苗及台南等地差旅費共47次請領18000元，遭到調查站搜索移送；法官依犯詐欺取財罪判處應執行拘役80日、罰金10萬元，拘役可改易科罰金。

起訴書內容指出，蔡男為台鐵彰化電務段長，轄區範圍為竹南站以南、台南站以北，「負責台鐵軌道結構安全提升計畫-彰化電務段配合道岔更新工程」工程督導，明知向台鐵請領出差費需有實際出差行為，且須核實申報，未實際到出差地點、或將半日工程督導申報為全日差勤。

蔡於彰化市辦公室內在差勤系統填載不實時間出差事由及地點，共47次，並列印「員工國內出差旅費請領清冊」，交由人事、總務、及台鐵電務處處長核章，詐得差旅費共18000元。全案遭到調查站搜索，現場扣得2023年7月至12月收支清單一本、今年1月至7月收支清單9張、公務乘車證1本，蔡自願提出21200元供檢方扣押，全案經彰化縣調站移送偵辦。

依據相關的清單資料顯示，填報來回地點，大都是彰化來往嘉義、苗栗及台南等地，以工程督導及工程會勘為由，每次來回大都是400元，其中有4趟，分別是從彰化到苗栗後龍及南下到嘉義及新營，每次填報200元。

辯護人庭訊時為蔡辯稱，被告於台鐵公司任職34年，屢獲功獎，被告已自白犯罪、繳回不法所得，深自反省，且將屆齡退休，信無再犯之虞，被告妻子因罹患惡性腫瘤，需被告照養，請給予被告自新機會，從輕量刑。

檢察官認為，被告為高階主管，濫用權限盜領差旅費，若給予緩刑宣告，無異宣示「將詐領款項繳回即無責任」，被告應該為自己的行為負責，不適宜宣告緩刑。

法官審酌，蔡並非中低收入戶，學歷碩士、擔任台鐵高階管理人員，月收入高達9萬元，未能廉潔自持，竟貪圖小利，多次不實申請出差費用，於偵訊中自白坦承、有悔過書，已繳回不法所得，依犯詐欺取財罪，共47罪，各處拘役20日，各併科罰金5千元。應執行拘役80日、罰金10萬元，拘役可易科罰金、罰金可易服勞役，全案可上訴。