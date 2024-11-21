崑山科大學榮獲五項「2024台灣永續大學獎」　獲獎數全國科大居冠

▲崑山科技大學拿下「台灣永續十大績優大學獎」等獎項，獲獎數為全國科技大學第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦「TCSA台灣企業永續獎」已邁入第17屆，今年起特舉辦首屆「台灣永續大學獎」評選活動，崑山科技大學不僅拿下「台灣永續十大績優大學獎」及「永續報告書－銀獎」外，更榮獲「環境管理領袖獎」、「永續發展教育領袖獎」及「氣候領袖獎」，獲獎數為全國科技大學第一。

「TCSA台灣企業永續獎」自設立以來，歷屆累計參獎企業逾581家之多，營業總額與 2021 年國內GDP比值為167％，今年度更增設「台灣永續大學獎」，展示各大學校對永續發展的長期關注及重視。崑山科大永續發展暨社會責任處本年度以「創新多元－永續崑山」為題，介紹大學永續願景與策略，也以永續報告書呈現校方在永續經營、綠色校園規劃與績效，因此榮獲台灣永續大學獎之「台灣永續十大績優大學獎」及「永續報告書－銀獎」，另拿下單項績效3獎，獲獎數不僅為全國科大第一，所獲獎的類別，也都是雲嘉南區唯一榮獲此殊榮的私立科大。

此次獲獎的內容，包括工程學院以「綠科技攜在地共贏、創生態共榮、鏈國際願景」為題，推動廢水與能源管理創新，協助國內5家業者、2處產業園區污水處理廠及國外2家台商企業，提升廢水處理效能10%至30%，減少混凝用藥量15%至40%。透過節電診斷、智慧電表與能耗監測，共節電471萬度，減少二氧化碳排放1,315公噸。此外，校方長期與台積電合作「公益綠能計畫」，為台南市偏鄉32所學校檢測並安裝3,000套節能LED燈具，每年節電260萬度。因卓越貢獻，榮獲台灣永續大學獎「環境管理領袖獎」，展現綠色科技的深遠影響力。

商管學院團隊以「循環經濟路徑建構向下扎根的永續發展教育」為題，促進跨校合作，打造創新永續教育模式，結合課程與綠色產業，將農漁業廢棄資材轉化為環保觸媒，成功減少碳足跡。計畫提供社區超過1,000位居民環保教育服務，深化綠色意識與實踐，共影響逾5,500名參與者，此次榮獲台灣永續大學獎「永續發展教育領袖獎」，為環境教育樹立新典範。

民生學院團隊則以「環境永續 向下扎根 宜棲臺南」為題，結合台17線沿線安南、七股、北門等濕地生態旅遊，運用ICT科技活化導覽與行銷，透過360度AR擴增實境與VR技術，實現大眾廟雲端上香、抽籤、擲杯，推動低碳旅遊並提升環境永續認知，計畫滿意度高達94.5%。此創新模式深化區域永續發展，榮獲台灣永續大學獎「氣候領袖獎」，為地方旅遊注入新動能。



崑山科大李天祥校長表示，校方長期致力於社會服務，歷年執行教育部或其他有關服務區域產業聚落、工業園區輔導轉型、人文社會實踐及在地創新等類型之計畫成果豐碩，以此豐沛成熟的服務能量強化與在地更深度的連結，更致力支持各USR計畫，與超過50家廠商建立夥伴關係，充分發揮跨領域實力，積極參與在地社區發展。今年度參與2024年第五屆《遠見》USR大學社會責任獎，更以「永保安康Going Green－從在地邁向國際綠色關懷」計畫三度蟬聯生態共好組楷模獎。

崑大永續長暨行政副校長鐘俊顏補充，校方透過校地合作，成功解決地方文史保存、人才培養、空間再生、在地商業創新、教育平權與智慧農業等重要議題，為地方創生注入新活力。未來，校方將持續建立跨界合作機制，培育更多專業種子團隊，推動創新解決方案。透過與社區和產業的緊密聯繫，進一步提升地方經濟發展，創造共同繁榮的未來，使地方創生結出豐碩成果。