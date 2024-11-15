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共築台灣半導體人才搖籃　崑山科大攜手成大半導體學院簽訂MOU

▲崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

為應對半導體產業對人才的巨大需求，11月12日崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享，共同為台灣培養出具備技術和實務能力的半導體專業人才，以應對全球市場對該產業日益增加的需求。

▲崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大長期深耕產學合作，與多家國內外龍頭半導體企業建立緊密合作關係。因應產業發展趨勢，校方正籌備半導體相關科系的開設，並積極建置半導體實習場域，此次透過與成大半導體學院的合作，雙方將整合資源，共同規劃跨領域學程，並結合業界實習，培育具備理論基礎與實務能力的半導體人才。當日簽約合作重點包括共同規劃跨領域學程，並結合業界實習培訓半導體人才，共同與產業界攜手投入前瞻性半導體技術的研發，同時開放雙方的實驗室、設備與研究成果，促進學術交流與合作。

▲崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示：「人工智慧與半導體製造是當前產業熱門話題，校方在五年前即已看好AI與半導體發展所需要的專業人才需求。透過與成大半導體學院的合作，我們將共同為台灣半導體產業培育更多優秀人才。」該校因鄰近臺南科學園區等科技發展重鎮，與超過4000家廠商建立產學夥伴關係，同時爭取教育部各項補助建置16間類產線工廠，在1111人力銀行評比雇主最滿意大學中，更榮獲雲嘉南區私立科大第一。此次進一步與成大半導體學院簽約，將更凸顯技職優勢及擴大產學合作機會。

▲崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成功大學半導體學院蘇炎坤院長提到：「成大半導體學院擁有豐富的教學與研究資源，很樂意與崑山科大共同推動半導體人才培育。我們將提供師資支援、開放實驗室設備，並鼓勵雙方教師共同參與研究計畫。」

▲崑山科技大學與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院簽訂合作備忘錄，雙方將共同投入半導體人才培育、產學研合作及資源共享。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大因應產業所需，已緊鑼密鼓籌辦電動車相關科系與類產線基地的設立，此次合作再增添培育半導體相關人才的技職優勢，不僅是兩校的里程碑，更是台灣半導體產業發展的重要一步，透過雙方的共同努力，將為台灣培育更多優秀的半導體人才，提升台灣在全球半導體產業的競爭力。

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