股票獲利20%超心動！27歲無業男掏光儲蓄ALL IN　這下全沒了

記者許宥孺／高雄報導

又是投資股票穩賺老哏！27歲楊姓男子目前無業，他誤信臉書上的股票高報酬廣告，拿出之前的儲蓄All IN，陸續投入120萬元，卻發現辛苦錢都拿不回來，這才知道遭詐騙，氣得報警處理，並配合警方釣出女車手，而女車手當時搭著Uber來領錢，也害得不知情的司機也跟著進警局接受調查。全案依詐欺罪移送偵辦。

▲又是股票詐騙！女車手(左2)搭Uber取贓款，害無辜司機(左3)也被捲入。（圖／記者許宥孺翻攝）

小港分局日前接獲一名27歲楊姓男子報案，他表示，近期在臉書上看到投資股票廣告，由於目前無業需要一筆收入，因此加入「投顧理財」群組，群組內的理財專員便誆稱他，購買飆股可獲得20%鉅額獲利，他便加入投資計畫。

楊姓男子表示，他接連3次與詐團成員面交現金，陸續投入50萬、50萬、20萬的加碼，直到要提領現金時，對方一直以各種理由推託，他才驚覺120萬拿不回來了。

▲楊男假意約女車手面交現金，實則報警逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方檢視楊男的手機對話，發現詐團還持續慫恿他投資，便請楊男將計就計，誘騙詐團成員假意面交現金50萬元，車手拿到現金後，警方便衝上前將她逮捕。

警方逮捕52歲張姓女車手後，也將她同車的司機帶下車，同時查扣相關證物。經調查，發現張女是搭著Uber來取款，司機雖表示不知情，但仍需配合警方回派出所調查。全案詢後，依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，將張女移送高雄地檢署偵辦。

▲▼女車手收贓款後還會開收據。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方訊後將張姓女車手移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）