　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瓊瑤選擇「翩然的去了」！美女醫點出1重點：不要過度渲染、美化

86歲作家瓊瑤昨（4日）下午在住家被發現輕生亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲作家瓊瑤在住家輕生，結束她86年的生命。（圖／翻攝自Facebook）

圖文／CTWANT

86歲作家瓊瑤昨（4日）下午在住家被發現輕生亡，並在遺書中表示，自己已翩然離去，不願意成受盡病痛折磨的老人，最終決定走完人生最後一哩路，擺脫讓她痛苦的軀殼。對此，家庭醫學科主治醫師許書華認為，希望大眾或媒體不要過度渲染、美化「翩然的去了」這樣的描述，因為自殺遠不是瀟灑去了這麼簡單，並點出自殺和安樂死的差異。胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，落實預立醫療照護諮商（ACP），才能安樂善好自己的死亡，而不是輕生！

許書華醫師昨晚在臉書粉專發文稱，知名作家瓊瑤選擇輕生離世，讓她想到韓劇《死期將至》的台詞。但她希望大眾或媒體不要過度渲染、美化「翩然的去了。」這樣的描述，因為自殺遠不是瀟灑去了這麼簡單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也強調，自殺和安樂死是不同的，「我們要更積極正視台灣安樂死合法化的推動與進展沒錯，也提醒大家雖在瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等國家執行安樂死是合法的，但其中的條件規範都非常嚴格，多數可選擇安樂死的前提，是病人的生理心理正遭受難以承受的痛苦，且沒有任何醫療方式可以達到改善的希望下，還需醫師等專家多方評估，證明患者意識清楚、無外部壓力、知情自願，才可合法執行。」

許書華說明，大家對生命自主權都很重視，「病人自主權利法」、「安寧緩和醫療」就是尊重與保障病人自主權而生的法案，「在現有法案，我們是有方法為自己生命作主，不當『插管維生老人』的，畢竟雖談生死很沈重，但現代醫藥還是有極限，有力有未逮的可能。遇到這些極限，將對於『治癒疾病』的努力，轉成『保有生命尊嚴、生活品質，善終』的努力，也是醫者持續用心致力之所在。」

她還認為，面對生命的極限，道謝、道歉、道愛、道別，我們依舊可以是展現力量的鬥士，「瓊瑤說：『千萬不要輕易放棄生命』，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』。希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」，以上這段才是我想引述強調的話。如何面對死亡也無需老了才思考，隨時都能多瞭解這攸關生命自主權的大事。」

此外，黃軒醫師也發文指出，瓊瑤的選擇，並非孤例。在很多高齡人群中，有些人因為身體或心理上的痛苦，也曾萌生了離世的念頭，「你們知道，老人面對死亡，是需要全新的教育嗎？而不是老人世面見多，他們都會坦然面對的！畢竟死亡，老人，從未有過，不是嗎？你又如何叫老人，孤獨一個人去面對呢？」

黃軒認為，或許，大家可以從瓊瑤的選擇中學到：如何真正為自己的人生負責，如何讓家中老人的死亡教育，更深入到家庭中的每一個成員！當老人因疾病或失能面臨生命終點時，死亡教育變得尤為重要。它可以幫助老人和家人更有尊嚴地面對生命的最後階段，並共同準備和接受這一不可避免的自然過程。

為何老人家和家人需要一起接受死亡教育？黃軒點出有以下4點正向意義，包括減少恐懼與焦慮：死亡是自然的一部分，幫助老人認識並接受這一事實；促進生死溝通：減少家人之間對死亡話題的忌諱，讓老人有機會表達自己的需求；提升生活質量：通過關注生命的意義與價值，讓老年人更有尊嚴地度過餘生；預防孤獨與後悔：通過早期準備和反思，減少未完成的心願和心理壓力。

至於如何進行死亡教育？黃軒解釋，關鍵是與老人溝通，包括選擇合適的時機：避免在老人情緒低落時討論此話題；用心傾聽：讓老人自由表達對死亡的看法與擔憂；避免迴避話題：以平和的語氣正面討論死亡，不用「隱喻」或「委婉說法」。最後，家庭成員在側可以傾聽、陪伴和分享生活點滴，不一定是每次都是在分享病痛和死亡！

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
瓊瑤去世／瓊瑤遺體抵二殯相驗　兒子、媳婦悲痛相伴
國道追撞車禍女死者是調查專家　協助偵破「黃子佼創意私房」案
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
桃園3寶媽懷孕要引產...夫查班表臉綠了
2024台人最愛「LINE貼圖」排行！　Top3出爐
王建民點頭續任WBC投教！　解密12強調度
台中母子雙亡...無人辦後事　善心人士出手了
畫面曝光！　19歲男北宜車禍死亡
涉槍擊吳明達！角頭國道車禍雙腿全斷　現場慘況曝
波波醫師爭議延燒　卓榮泰宣布三調整原則：原計劃停止適用
快訊／5億高中生案爆衝突！　夏男遭罵「畜生」雙方推擠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

分享1次就捐5元！九把刀要找「13年前的網友」道謝　曝關鍵歌詞

民團抗議立院強審代孕法案！批「子宮商品化」經濟弱勢女恐遭剝削

中科二期土地徵收爆爭議！　地主怒控：吳郭魚價格買石斑

中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

夫妻分房睡傷感情？先想好「4考量」反而有機會讓互動更甜蜜

四技二專甄選入學簡章公告　3.6萬個招生名額「創10年新低」

以前覺得貴！他點名「3餐飲店」現在便宜　萬人爆共鳴：50嵐也是

她捐套裝做善事！發起人「看了喜歡就留著穿」　兩派戰翻

曾發生7.1大地震！嘉義淺層地震「地鳴太嚇人」 　學者示警：別輕心

餐廳Google評分越高越好？網曝攻略：「1區間」是好吃範圍

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

柳演錫激將法「讓蔡秀彬睡旁邊」　聽到她聲音超開心...嘴硬喊好醜XD

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

分享1次就捐5元！九把刀要找「13年前的網友」道謝　曝關鍵歌詞

民團抗議立院強審代孕法案！批「子宮商品化」經濟弱勢女恐遭剝削

中科二期土地徵收爆爭議！　地主怒控：吳郭魚價格買石斑

中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

夫妻分房睡傷感情？先想好「4考量」反而有機會讓互動更甜蜜

四技二專甄選入學簡章公告　3.6萬個招生名額「創10年新低」

以前覺得貴！他點名「3餐飲店」現在便宜　萬人爆共鳴：50嵐也是

她捐套裝做善事！發起人「看了喜歡就留著穿」　兩派戰翻

曾發生7.1大地震！嘉義淺層地震「地鳴太嚇人」 　學者示警：別輕心

餐廳Google評分越高越好？網曝攻略：「1區間」是好吃範圍

林凱威赴日訓練幫助大　陳冠偉本周出發不喊累：想去學東西

舒華告白柯佳嬿：希望有機會對手戲！　私下淡妝搭肩合照曝光

大學正妹喝醉「被帶到摩鐵硬上」　噁學長賠70萬元換免關

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

陸生團離台　馬辦批陸委會別造成寒蟬效應、中山女高有綠色家長

人妻國中畢業「嫁到極品老公」　2間房她名下！全場羨煞：賺到了

12強奪冠對台灣有深遠意義！響尾蛇教練看好林昱珉上大聯盟

班班喝不到鮮乳？農業部拋新做法　卓榮泰指示溝通後再作決定

上任後首度！　賴清德與美眾院現任議長強生通話

訪問／劉冠佑赴韓「穩坐第一名」寶位　聽到熟悉口音笑了：謝謝台灣腔

生活熱門新聞

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

結婚2年「老公1原因」想過無性生活！30歲人妻崩潰

今晚雨區擴大　下最多地區曝

西門萬年一番賞詐騙「店家道歉了」！

不解搭捷運「一群擠門口」掀共鳴：撞下去

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖

激戰完「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她

台北第一處「市定古蹟」將關門　負責人感嘆

民進黨「戒嚴文」誰發的？他大膽推測：這女綠委寫的

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面