瓊瑤選擇「翩然的去了」！美女醫點出1重點：不要過度渲染、美化

▲作家瓊瑤在住家輕生，結束她86年的生命。（圖／翻攝自Facebook）

圖文／CTWANT

86歲作家瓊瑤昨（4日）下午在住家被發現輕生亡，並在遺書中表示，自己已翩然離去，不願意成受盡病痛折磨的老人，最終決定走完人生最後一哩路，擺脫讓她痛苦的軀殼。對此，家庭醫學科主治醫師許書華認為，希望大眾或媒體不要過度渲染、美化「翩然的去了」這樣的描述，因為自殺遠不是瀟灑去了這麼簡單，並點出自殺和安樂死的差異。胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，落實預立醫療照護諮商（ACP），才能安樂善好自己的死亡，而不是輕生！

許書華醫師昨晚在臉書粉專發文稱，知名作家瓊瑤選擇輕生離世，讓她想到韓劇《死期將至》的台詞。但她希望大眾或媒體不要過度渲染、美化「翩然的去了。」這樣的描述，因為自殺遠不是瀟灑去了這麼簡單。

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她也強調，自殺和安樂死是不同的，「我們要更積極正視台灣安樂死合法化的推動與進展沒錯，也提醒大家雖在瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等國家執行安樂死是合法的，但其中的條件規範都非常嚴格，多數可選擇安樂死的前提，是病人的生理心理正遭受難以承受的痛苦，且沒有任何醫療方式可以達到改善的希望下，還需醫師等專家多方評估，證明患者意識清楚、無外部壓力、知情自願，才可合法執行。」

許書華說明，大家對生命自主權都很重視，「病人自主權利法」、「安寧緩和醫療」就是尊重與保障病人自主權而生的法案，「在現有法案，我們是有方法為自己生命作主，不當『插管維生老人』的，畢竟雖談生死很沈重，但現代醫藥還是有極限，有力有未逮的可能。遇到這些極限，將對於『治癒疾病』的努力，轉成『保有生命尊嚴、生活品質，善終』的努力，也是醫者持續用心致力之所在。」

她還認為，面對生命的極限，道謝、道歉、道愛、道別，我們依舊可以是展現力量的鬥士，「瓊瑤說：『千萬不要輕易放棄生命』，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』。希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」，以上這段才是我想引述強調的話。如何面對死亡也無需老了才思考，隨時都能多瞭解這攸關生命自主權的大事。」

此外，黃軒醫師也發文指出，瓊瑤的選擇，並非孤例。在很多高齡人群中，有些人因為身體或心理上的痛苦，也曾萌生了離世的念頭，「你們知道，老人面對死亡，是需要全新的教育嗎？而不是老人世面見多，他們都會坦然面對的！畢竟死亡，老人，從未有過，不是嗎？你又如何叫老人，孤獨一個人去面對呢？」

黃軒認為，或許，大家可以從瓊瑤的選擇中學到：如何真正為自己的人生負責，如何讓家中老人的死亡教育，更深入到家庭中的每一個成員！當老人因疾病或失能面臨生命終點時，死亡教育變得尤為重要。它可以幫助老人和家人更有尊嚴地面對生命的最後階段，並共同準備和接受這一不可避免的自然過程。

為何老人家和家人需要一起接受死亡教育？黃軒點出有以下4點正向意義，包括減少恐懼與焦慮：死亡是自然的一部分，幫助老人認識並接受這一事實；促進生死溝通：減少家人之間對死亡話題的忌諱，讓老人有機會表達自己的需求；提升生活質量：通過關注生命的意義與價值，讓老年人更有尊嚴地度過餘生；預防孤獨與後悔：通過早期準備和反思，減少未完成的心願和心理壓力。

至於如何進行死亡教育？黃軒解釋，關鍵是與老人溝通，包括選擇合適的時機：避免在老人情緒低落時討論此話題；用心傾聽：讓老人自由表達對死亡的看法與擔憂；避免迴避話題：以平和的語氣正面討論死亡，不用「隱喻」或「委婉說法」。最後，家庭成員在側可以傾聽、陪伴和分享生活點滴，不一定是每次都是在分享病痛和死亡！

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