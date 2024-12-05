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批檢廉「抓小放大」只辦林智勇、楊秀川　黃國昌：替江聰淵設防火牆

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌於2022年指控，前宜蘭市長江聰淵拿宜蘭市公所資源豢養前宜蘭市代會主席林智勇，利用空殼公司拿下5845萬元的宜蘭市公所限制性標案；宜蘭地方法院4日裁定，林智勇5人羈押禁見，還包括時任宜蘭市公所主秘、現任衛福部組長楊秀川。但黃國昌5日痛批，民進黨「抓小放大」縱放江聰淵，法務部廉政署幫新潮流的江聰淵設防火牆，要人民怎麼對司法不失望？

▲▼民眾黨團總召黃國昌、民眾黨團幹事長麥玉珍、民眾黨立委林國成「長官好大我好怕！放任高層霸凌，人民超袂爽！」 民眾黨委託民調發布記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者陳煥丞攝）

黃國昌5日召開「民進黨司法的兩套標準，抓小放大縱放江聰淵」記者會，提及昨天發生震撼整個宜蘭政壇的事件，自己2022年質疑民進黨地方選舉說「終結黑金」是一場笑話，並揭露江聰淵、林智勇（涉假車禍詐保涉貪二審判刑4年6月、搖頭Pub槍擊案）二者的緊密合作，除了聯合競選以外，林智勇實質控制的「一鳴企業社」（負責人皆為林智勇之下屬及親友）等人頭公司自成立以降，從江聰淵主政的宜蘭市公所連續6年取得限制性標案，標案金額高達5845萬。

黃國昌指出，江聰淵透過限制性標案，長期豢養自己的政治盟友林智勇，整起弊案臭不可聞，但在他揭露此弊案後，江聰淵不斷迴避，聲稱市公所標案一切依法行政，其競選團隊甚至揚言提告，為了護航自己的好兄弟，可謂是照顧的「無微不至」，但「現在已經2024年12月5日 了，選舉期間說我抹黑、揚言要提告，請問你告到什麼地方去了？」

黃國昌提及，結果後來江聰淵2022年選舉落選，今年10月卻高升雜糧基金會董事長，而自己也在去年開始追蹤雜糧基金會弊案，「國家基金會已成為民進黨政府在養肥貓的酬庸機構！」而法務部廉政署拖了超過2年，宜蘭地檢署昨天終於動起來，對林智勇等16人發動搜索，並在訊後因涉犯《貪污治罪條例》之圖利、《政府採購法》等，聲押禁見包括林智勇、江聰淵市公所主秘楊秀川等5人獲准，也讓江聰淵先前所說的「依法行政」，淪為超級大笑話。

但黃國昌質疑，法務部廉政署和宜蘭地檢署是否已為民進黨和江聰淵設好防火牆？「一鳴企業社」明明連續6年取得限制性標案，為何只偵辦2021至2023年得標的標案？宜蘭地方都知道江、林2人的政治共生關係，卻僅辦到主秘，此等高額限制性招標，如果沒有市長點頭，是主秘可以隻手遮天的嗎？

黃國昌說，民進黨新潮流酬庸江聰淵去當董事長，過去江聰淵市府的限制性標案，由市代會主席用人頭戶在獲利，提醒監察院不要再睡了，「悲哀的是，迄今為止監察院依舊在沉睡。」

最後，黃國昌批評，拖延了那麼久才行動，檢廉已經非常失職，結果竟還幫新潮流的江聰淵設下防火牆，民進黨如此雙標的司法，要如何讓國人不再次對司法失望？而且江聰淵2022年還敢說他抹黑，「要不要出來道歉跟面對？不要再躲了！」

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