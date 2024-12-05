A走報廢車床機台當廢鐵賣　陸官士官長、退役女士官被起訴

▲陸軍官校。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名陸軍官校大學部的陳姓士官長，今年2月間奉命將校內準備要報廢的車床機台運走，他找來已退役的邱姓女士官到學校擔任委外監工，邱女竟建議陳男將兩台機台拿去當廢鐵變賣，於是兩人找來廠商將機台賣了3萬5000餘元，邱女分得7000元，而陸軍官校在4月時才發現，高雄地檢署獲報後接手調查，兩人到案後，陳男坦承犯行並繳回犯罪所得，邱女則始終否認，檢察官今（5）日偵結，依違反貪污治罪條例的侵佔公有財物罪將兩人起訴。

檢方調查，邱姓女士官在退役前是陳姓士官長的學姐，2015年將職務交接給陳男，後來兩人也仍有保持聯絡，今年2月間，陸軍官校因準備籌辦百年校慶進行校舍清理工程，因此陳姓士官長受命處理被學校列為要報廢的兩台車床機具，陳男找來邱女幫忙，邱女於是提議，可以將準備報廢的機台拿去外面變賣。

陳男同意後，兩人就趁機將機台運出，並用紙板蓋住機台掩人耳目，將兩機台找廠商當廢鐵回收，賣得3萬5970元，陳男分給邱女7000元。

機台被運走時並未有人注意到這些工具機失蹤，直到今年4月，學校在清點物品時，才驚覺這兩部工具機的消失，經過追查才發現是陳男和邱女所為，於是通報憲、調單位。

高雄地檢署接獲通報後接手此案，並指揮高雄市憲兵隊進行調查，並將兩人約談到案，複訊後認為兩人犯罪嫌疑重大，陳男、邱女分別以20、15萬元交保。

檢方後續偵辦時，陳男坦承全部犯行，並繳回犯罪所得，但稱是因為長官催促才這樣做，邱女則否認犯行，辯稱自己只是去幫忙，檢察官認為兩人犯行明確，偵結依違反貪污治罪條例的侵佔公有財物罪將兩人起訴。