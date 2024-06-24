市值9億！雄檢查獲近1公噸走私K他命　可供300萬人吸食

▲高雄地檢署破獲大型毒品走私案，查獲愷他命近一噸，市價約9億元。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署近日成功破獲一起大規模走私毒品案件，查獲近1公噸的第3級毒品愷他命，初估市值達9億元。檢方表示，這次查獲的毒品足以供應約300萬人次吸食，超過全國人口的1成。該案由陳姓船長及其他5名船員負責運輸，並已全數被羈押並提起公訴。檢方並向法院聲請宣告沒收及續行變價遊艇「裕勝號」。

▲高雄地檢署破獲大型毒品走私案，查獲愷他命近一噸，市價約9億元。（圖／記者陳宏瑞攝）

這次緝毒行動由高雄地檢署主任檢察官李怡增、林志祐、檢察官王建中等人指揮，並由高雄市鼓山分局、法務部調查局南機站、海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊、東部分署等單位組成專案小組進行偵辦。在美國緝毒署(DEA)的協助下，並與馬來西亞皇家警察肅毒局合作，成功破獲此案。

▲高雄地檢署破獲大型毒品走私案，查獲愷他命近一噸，市價約9億元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

法務部長鄭銘謙今（24）日南下高雄，嘉勉辦案有功人員，並致贈破案禮品及與有功同仁。他在致詞時表示，法務部堅守政府對毒品的零容忍立場，全力執行新世代反毒策略，並要求各單位加強對毒品犯罪的打擊力度，共同為建立無毒家園貢獻心力。

高雄地檢署表示，專案小組在偵辦期間經美國緝毒署(DEA)鼎力協助並由調查局派員遠赴馬來西亞，與馬來西亞皇家警察肅毒局合作，再持續與越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國執法機關交流情報，以掌握確切境外運輸毒品情資後，由第五海巡隊派遣海巡艇，無畏惡劣海象至外海進行查緝。

▲高雄地檢署破獲大型毒品走私案，法務部長鄭銘謙（左）頒獎給有功人員。（圖／記者陳宏瑞攝）

今年1月26日凌晨3時許，海巡艇發現遊艇「裕勝號」形跡可疑即上前盤查，惟遭該艇逕以船首衝撞，專案小組人員仍不畏懼，強行靠近該遊艇登檢查緝，並以妨害公務現行犯逮捕陳姓船長，發現船艙內擺放以麻布袋裝載之第三級毒品愷他命約46袋（總計910包，總淨重將近1公噸，純度高達85%，初估成本達9億元），另當場逮捕其餘船上5名被告，並將上開遊艇及6名被告均帶返調查，經檢察官訊問後全數向法院聲請羈押獲准，並已於近日偵結將陳姓被告等6人提起公訴。