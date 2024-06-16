不老軍魂！陸官校友正步連參加黃埔百年校慶　獨臂排長獲得滿堂彩

▲陸官校友連正步通過司令台。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／高雄報導

今（16日）是「黄埔建校一百週年校慶」，陸官擴大舉辦系列活動，校慶典禮受校部隊將由陸、海、空三軍官校及國防大學學生連共同編成，分列式中有6所國軍軍事校院學生、榮譽校友、校友正步連共同參與，校友連由146位黃埔校友組成、平均年齡57歲，其中，陸官專科12期校友朱烜志曾因意外斷失一臂，仍加入校友正步連擔任演習排長，隨校友正步連通過司令台前時獲得滿堂彩。

校慶典禮由三軍統帥賴清德總統親臨主持，首先校閱地面部隊，接續分列式則以陸官軍樂隊為首、並由巨幅國旗隊、陸官黄埔、南京、成都、鳳山」等四時期服飾展車隊、傑出校友、校友連、聯合校旗隊、國外友校校旗隊及各校學生連之順序通過司令臺，展現「承先啟後、薪火相傳」的時代意義。

去年參加99週年校慶的陸軍官校校友正步連，今年再度受邀參加百年校慶盛典，以陸軍官校專科班校友會為主要成員的校友正步連，自今年2月起展開相關籌備工作，在北、中、南各地先期訓練，經過挑選後正式編成，編成後，除每週分別自主訓練外，每月並定期於中區成功嶺進行組合訓練，演習營長、連長均由陸官專科班一期校友擔任，期別最低為陸官正91期，平均年齡約為57歲。

其中，陸官專科12期校友朱烜志，雖在退伍後因車禍斷失一臂，仍以行動支持百年校慶活動，加入校友正步連擔任演習排長，朱烜志表示，學長們熱情不減，增加的只有歲月和年齡，在分列式正步操演中都是信心滿滿、熱情滿百，身為黃埔畢業的一份子，他和其他學長有相同感想，一本初衷，同展現精神、士氣的正步，為母校帶來黃埔百年校慶不一樣的生日祝福。

▼陸官專科12期校友朱烜志。（圖／國防部提供）

