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被強吻「還逼幫打手槍」陸官大一生怒提告　變態學長判刑8月

▲桃園市李姓男子去年5月間在八德區騎車外出，突然拉下外褲與內褲向路過2名女子露鳥猥褻挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陸軍官校驚傳學長逼學弟幫忙手淫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

就讀陸軍官校大一的新生小雄（化名）去年寒假期間，借住在大四的陳姓學長租屋處，不料學長竟趁機對小雄強吻，還逼小雄幫他「打手槍」，小雄拒絕，不料學長竟洋洋得意的說另一個學弟小勇（化名）也幫過他，希望小雄「照辦」，事後小雄向小勇求證確有此事，決定不忍了提告，希望「這件事到我這裡結束就好」，法院審理後，依強制猥褻罪判陳姓學長徒刑8月。

判決指出，全案發生在去年1月15日凌晨，小雄與小勇及陳姓學長參加完寒訓後，一同前往小吃店聚餐。由於天色已晚，陳姓學長提議小雄就住在他的租屋處，小雄不疑有他，於是跟著學長前往。

不料，小雄在洗澡後與陳姓學長躺在床上聊天時，陳姓學長突然靠近並強吻小祥，還要求小雄幫忙手淫，儘管小雄多次拒絕，陳姓學長竟搬出小勇也曾幫忙他手淫的經驗說服小雄，但沒成功。

事後，小雄向小勇求證，確認小勇也曾受到陳姓學長的逼迫，小雄思考數日後，決定向校方報告此事，避免其他同學再遭受類似對待。

校方接獲報告後，立即展開調查並將陳姓學長移交憲兵隊處理，高雄地方法院審理期間，陳姓學長否認指控，辯稱兩人僅是在嘻笑打鬧時不慎摸到小祥胸部，並未強迫手淫。

法院審理後，法官根據小勇的證詞及校方調查報告，認定陳姓學長確實有不當行為，因此依強制猥褻罪判陳姓學長徒刑8月，全案可上訴。

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