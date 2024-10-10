多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

▲中華民國雙十國慶典禮，憲兵快反連演出。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

今（10）日是中華民國113雙十國慶，憲兵快反連、陸軍官校國旗隊、2024巴黎奧運帕運英雄等，都在國慶大典尾聲登場。其中，憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演，這也是憲兵快反連去年接裝美製印地安挑戰者重型機車後，首次在國慶活動展演，今年共有49輛重型機車進行操演，精彩萬分。

國慶大會尾聲，憲兵指揮部快速反應連的官兵駕駛重型機車登場。慶籌會指出，官兵駕駛重機在操演中靈活進行隊形變換，以敏捷身手及優異機動力呈現「人車一體」的高超戰技與團隊默契，彰顯肆應未來複雜多變戰場環境的堅實戰力。

憲兵快反連去年購入印第安「挑戰者」（Challenger）重型機車，汰換原本裝備的Yamaha「皇家之星」（Royal Star Venture），挑戰者實重(含燃料)377公斤，較皇家之星394公斤輕，但馬力達122HP，比皇家之星98HP高出許多，快反連在表演中也展現新車的靈活度及加速，完成許多高難度騎行表演。

隨後，陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，超大國旗後方則引領巴黎奧運選手郭婞淳、林郁婷、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場。

▲中華民國雙十國慶典禮，奧運拳擊金牌林郁婷與教練通過觀禮台。（圖／記者林敬旻攝）



▲中華民國雙十國慶典禮，奧運選手吳少璿通過觀禮台。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國雙十國慶典禮，巨幅國旗通過觀禮台。（圖／記者林敬旻攝）