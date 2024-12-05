假車禍詐保判4年半！宜蘭市代會主席又出事　借牌標工程收押

▲宜蘭市民代表會主席林智勇，掛牌投標宜蘭市公所標案，涉貪被收押。（圖／翻攝自Facebook／林智勇）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市民代表會主席林智勇被收押！他掛牌投標宜蘭市公所標案，涉貪汙治罪條例圖利等罪，檢調對市代會等進行搜索，並對林智勇等5人提出聲押，地院4日上午裁定收押禁見。值得注意的是，林智勇此前因製造假車禍貪汙案二審被判4年6個月，目前仍在上訴中，這次因新案被收押。

據悉，林智勇在2021年至2023年間，涉嫌以其實際掌控的一鳴企業社，違法投標市公所的宜蘭河濱公園採購案，決標金額每年高達900萬至1000萬元。他還與王姓業者借牌投標，違反利益衝突迴避原則。此外，時任公所主秘楊秀川負責主持招標，明知有弊端卻未揭露，也涉嫌圖利罪。

宜蘭檢調單位3日上午11時搜索市代會辦公室，帶回16人，包括林智勇、現任衛福部組長楊秀川等。4日凌晨，檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪，聲押林智勇、楊秀川、市代會秘書黃仁甲、王姓借牌業者及一鳴企業社掛名負責人陳姓男子。宜蘭地院於4日上午9時半裁定准押。

另，林智勇還涉嫌借牌投標市公所的清潔車租用採購案，以及在2022年間市民代表選舉賄選，檢方正在持續偵辦中。除了被收押的5人外，另有一名趙姓公所人員涉犯貪汙罪，訊後請回；一名劉姓業者涉嫌借牌，違反政府採購法，以20萬元交保；林智勇的吳姓助理及有投票權的陳姓女子和謝姓男子，涉犯選罷法，分別以10萬元、5萬元和5萬元交保。