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不爽被開單！宜蘭保全買油縱火燒派出所　拒捕撞警車…下場慘了

▲▼宜蘭成功派出所遭縱火。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭男子到加油站買汽油，跑到派出所縱火。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭一名49歲郭姓保全因不滿被開單，買汽油要縱火燒萬華分局，後因故作罷，改到羅東警分局成功派出所縱火，更開車衝撞緝捕的警員，造成2人受傷。日前判決出爐，宜蘭地院依預備放火燒燬現有人所在之建築物罪、放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，合併處4年有期徒刑。

判決指出，今年5月28日郭男因未繫安全帶被萬華分局開單，隔天凌晨2時28分便前往加油站購買7元汽油，打算至萬華分局放火報復，後因故作罷返回宜蘭。

之後郭男又因買便當被羅東分局成功派出所開紅單，便於6月2日凌晨2時20分駕車至派出所，先在附近巷子徘迴勘查後，走到派出所後方，將汽油倒在布上浸染後，使用打火機點燃，連同寶特瓶一併丟擲在相連於派出所建築物後方車棚後，隨即駕車逃逸。

▲▼宜蘭成功派出所遭縱火。（圖／記者游芳男翻攝）

引燃機車坐墊後，火勢迅速延燒，造成車棚上方鐵皮、派出所牆面、採光罩、配電箱、監視器流竄，並致使車棚上方鐵皮受燒泛白及受損、派出所牆面剝落及燻黑、採光罩變色、配電箱及監視器泛黑，另有6輛機車、電線、店家冷氣機被燒毀，所幸及時撲滅火勢，未釀成人員傷亡。

同日凌晨4時30分，郭男見警方攔檢，竟開車衝撞警車，隨後羅東分局2名警員立即擊破車輛車窗欲逮捕郭男，過程中他依舊極力不配合，造成2警手臂皆受有擦挫傷。

法官審酌郭男曾有侵占、妨害公務、竊盜等前科，素行非佳，僅因不滿遭警舉發開單，竟放火報復，惡性非輕，依預備放火燒燬現有人所在之建築物罪處7月，放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪處3年8月，駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處7月，合併處4年有期徒刑。全案可上訴。

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宜蘭縱火派出所保全

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