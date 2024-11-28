宜蘭「抹茶山」可以去了　礁溪林美步道、跑馬古道要封到年底

▲聖母登山步道倒木等災情已清除，昨（27）日恢復通行，遊客可安全前往人氣景點的抹茶山。（圖／林業署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭人氣景點的礁溪「抹茶山，因聯外道路的聖母登山步道，日前遭豪大雨侵襲，步道3.8公里至4公里處發生坍塌。經過林業署宜蘭分署的搶修，昨（27）日恢復通行。另，同樣是礁溪鄉人氣高的林美步道與跑馬古道，因路基流失，預計將一併封閉至今（2024）年底。

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宜蘭礁溪鄉人氣旺的聖母登山步道、林美步道及跑馬古道，日前因凱米、山陀兒、康芮和天兔颱風接連的豪大雨影響，這三條步道均出現不同程度的受損和坍塌情況。

林業署宜蘭分署表示，聖母登山步道在11月13日因豪大雨導致聯外道路3.8公里處崩塌、4公里處有倒木，災後立即封閉。然而，仍有部分遊客強行跨過。經過連日搶修，於昨（27）日恢復開放，遊客可安全前往人氣景點的抹茶山。

另，林美步道，0.2公里處發生土石流崩塌，1.5公里處步道嚴重崩塌，路基流失無法通行。為確保遊客安全，該步道全線暫停開放。同樣地，跑馬古道在11月4日因康芮颱風影響，1.5公里附近路基流失，步道全線也暫停開放。

▲跑馬古道於11月4日受康芮颱風影響，1.5公里附近路基流失，為保護遊客安全，預計全線封閉至今年底。圖／林業署宜蘭分署提供）

林業署宜蘭分署說，林美步道與跑馬古道的開放時間，將視修復工作的進展而定，預計暫停至今年底。實際開放日期將會依修復情況進行滾動式調整，相關訊息將在台灣山林悠遊網公告。