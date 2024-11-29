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提升防洪韌性　行政院核定蘇澳溪分洪道工程金額調升為75.68億

▲▼行政院政務委員陳金德視察蘇澳溪分洪工程進度 。（圖／行政院提供）

▲行政院政務委員陳金德視察蘇澳溪分洪工程進度。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院政委陳金德今（29日）視察蘇澳溪分洪道工程預定進度，並宣布將依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增21億元工程經費，總金額由54.13億元調升為75.68億元，預計於明（114）年5月左右進行發包。

陳金德表示，蘇澳地區為台灣東北季風迎風面、年降雨量高，且因地形與氣候條件特殊，遇豪雨就可能造成淹水，民國99年梅姬颱風造成蘇澳市區淹水深度高達一層樓，是不少當地人難以忘懷的夢靨，前陣子，在天兔颱風與東北季風的共伴效應下，蘇澳地區也再度面臨淹水威脅，影響蘇澳人的生命財產安全。

為徹底解決蘇澳地區淹水威脅，行政院在112年3月核定「蘇澳溪分洪工程計畫」核定金額54.13億元，然而近年疫情及戰爭影響，原物料價格上漲，經宜蘭縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，工期預估至117年底完成。

陳金德說，因經費增加幅度甚大，籌措困難，經多次協調、並在行政院工程會討論經費增加合理性後，終於獲得各方支持，後續經行政院核定及基本設計審議後，預計於明（114）年5月左右進行發包。

陳金德強調，蘇澳溪分洪工程的順利推動，離不開中央與地方的攜手合作，特別感謝水利署第一河川分署與縣府水利資源處的緊密配合，未來將由一河分署負責分洪道工程、由縣府負責管理中心興建等事宜，完工後可為蘇澳及周邊地區打造一個安全、穩定的居住環境，並進一步提高蘇澳地區的整體防洪韌性。

水利署長賴建信補充，本工程計畫在蘇澳溪中游興建分洪隧道，汲取員山子分洪道的成功經驗，引流洪水排入內埤海岸，期望降低市區淹水風險，並減少蘇澳港淤積。

賴建信說，蘇澳溪分洪工程是國內繼員山子分洪道後，第二座分洪隧道，長達2.4公里的隧道將採用自然分洪方式，將洪水導引至內埤海岸，以減少市區排洪壓力，是台灣治水建設的重要里程碑。

水利署指出，除了「蘇澳溪分洪工程計畫」，「前瞻基礎建設計畫」也在宜蘭縣投入38億元辦理治水工作，包括五結防潮閘門(清水大閘門)改善工程、五結排水改善、十三股排水改善、溪洲溪排水改善及抽水站新建、茅仔寮抽水站等一系列水利建設，以改善宜蘭地區的淹水風險，同時為也兼顧居民與水岸空間的連結，提升居住品質。

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