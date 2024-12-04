長榮航空「粉萌機」亮相！今首航日本仙台　「糖果機」月底登場

▲長榮航空第二架Hello Kitty彩繪機「粉萌機」，全機身粉紅色，即起執飛台北-仙台航線。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空與三麗鷗公司合作的第二架Hello Kitty彩繪機「粉萌機」，今（4日）正式亮相首航日本仙台，全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty，吸引旅客在登機門搶拍，12月底全新彩繪機「糖果機」將壓軸登場，飛往法國巴黎。中華航空「皮卡丘彩繪機CI」近日出任務，現身高雄冬季旅展，將於明年1月飛行日本及韓國。

長榮航空今年與三麗鷗公司攜手推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥，第2架「粉萌機」今日亮相，也是首架將全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，「粉萌機」主角Hello Kitty也身穿可愛的空服員制服驚喜現身，現場旅客開心不已。

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▲長榮航空與三麗鷗公司合作第二架Hello Kitty彩繪機「粉萌機」，全機身以粉紅色為主色調。（圖／長榮航空提供）

長榮航空今也在於桃園國際機場第2航廈舉行粉萌派對，從報到櫃檯到候機室，皆以「粉萌機」元素為設計主軸，打造充滿粉色的繽紛視覺，除了有大型主題背板、拱門及拍照打卡區，讓旅客可以隨時與Hello Kitty同框入鏡，現場也特別準備拍立得供旅客將照片留作紀念，拍照打卡還可獲得限量好禮。

長榮航空表示，為讓當班機旅客感受粉紅來襲的夢幻搭機體驗，當天身著粉色衣服或配戴任何粉色飾品、配件，就能換取精美的長榮航空LOGO商品，首航班贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」，為粉萌之旅揭開序幕。

▲「Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動。（圖／長榮航空提供）

Hello Kitty「粉萌機」是以粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影。

長榮航空表示，Hello Kitty彩繪機除了現行的「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」和「閨蜜機」，加上今日首航的「粉萌機」，已有5架彩繪機翱翔天際。12月底全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」本尊將壓軸登場，飛往浪漫花都法國巴黎，未來持續提供創新的精緻服務。

▲華航超人氣「皮卡丘彩繪機」，將於明年1月高雄飛往日本大阪、韓國首爾。（圖／資料照）

2024高雄冬季旅展日前在高雄展覽館展開，華航超人氣彩繪機「皮卡丘彩繪機CI」現身展場，華航規劃2025年1月1日起將以「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的CI176/CI177高雄-大阪，以及CI164/CI165高雄-首爾（仁川）。

華航指出，新世代A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180席座位，全機配有4K高畫質個人影音設備；2月3日起，也將直航高雄 - 熊本，每周一、三、六共3班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。