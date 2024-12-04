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集集鐵道後年提前修復完工　游顥助爭取中央6500萬優化觀光環境

▲立委游顥爭取6500萬投入集集水里觀光建設，包括集集綠色隧道新建眺望平台。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲ 立委游顥爭取6500萬投入集集水里觀光建設，包括集集綠色隧道新建眺望平台。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣經濟與觀光命脈之一的集集鐵道支線停駛超過3年，交通部次長伍勝園日前承諾提前1年、於2026年7月完工通車，令縣民欣喜雀躍不已；立委游顥表示，集集支線攸關鄉親生計，為使地方建設於通車後也能接軌、提升遊憩品質，已向觀光署及公路局爭取各3千萬經費補助，投入集集、水里改善工程，優化環境與硬體設施。

游顥3日邀集觀光署、公路局、南投縣政府、集集鎮公所等單位，於集集龍泉公園進行會勘，他表示集集鎮公所為提升該鎮自行車旅遊的吸引力，將投入3000萬經費改善自行車道設施、設置休息站和觀景平台；縣政府也計劃引進智慧交通技術，例如智能導航系統和實時交通資訊平台，幫助騎士安全地選擇最佳路線，同時還將引入自行車租賃系統，設立多個租賃點和停車站，方便遊客隨時租用和停放自行車。

▲立委游顥爭取6500萬投入集集水里觀光建設，包括集集綠色隧道新建眺望平台。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥另指出，在綠色隧道上的舊集集隧道口也已編列1500萬施作眺望平台，以出挑平台和塔樓，搭配塔樓整體燈光效果，未來可供遊客於夕陽時分欣賞集集火車駛過集集線，夜晚塔樓燈光營造的夢幻夜景，也將成為集集新地標。

▲立委游顥爭取6500萬投入集集水里觀光建設，包括集集綠色隧道新建眺望平台。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲立委游顥爭取6500萬投入集集水里觀光建設，包括集集綠色隧道新建眺望平台。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥服務團隊當天下午偕同日管處轉往車埕車站，針對車埕車站公廁設施改善及鐵道廣場環境優化，向地方民意代表及民眾說明計畫；游顥認為，車埕車站公廁老舊已不敷未來遊客使用，且未有無障礙空間設計，感謝日管處編列1800萬進行公廁整體空間重新規劃，現場也經台鐵公司同意，預計將既有倉庫改建為無障礙空間廁所，增加使用間數與空間；而在車埕車站鐵道廣場，將進行地面鋪面更新，並延伸農會屋頂形式，在旁新增休憩廊架，增加遊客休憩遮蔭空間、提升體驗品質，日管處副處長湯維堯表示，全案將於明年底完工。

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