「喔熊組長」化身花燈2航廈迎客　桃機暖身明年台灣燈會

▲桃園國際機場第2航廈1樓接機大廳北側，設置台灣燈會主題燈組。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

2025台灣燈會將於明年2月12至23日在桃園舉辦，觀光署攜手桃園國際機場公司，在桃園國際機場第2航廈1樓接機大廳北側設置主題燈組，台灣觀光大使「喔熊組長」化身花燈迎客，讓旅客感受台灣燈會的氛圍，預告「2025台灣燈會」將正式啟動。

桃機公司邀請多次獲得國際獎項的知名傳統燈藝師藍永旗，為2航廈打造一座別具特色的主題燈組，讓每位抵達台灣的旅客在入境時，即刻體驗燈會的璀璨視覺之美。

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桃機公司指出，燈組設計使用半球狀外框並融入元宵節的文化意象，內部垂吊主燈，旅客可進入球體內部與主題燈組合影，感受濃厚的節慶氛圍與溫暖人情；主燈兩側則巧妙地放置2座象徵性燈飾，一座是充滿親和力的台灣觀光大使「喔熊組長」，另一座是與燈會生肖主題呼應的旅行小蛇，代表著蛇年的吉祥與祝福。

觀光署長周永暉表示，台灣燈會是台灣年度最具代表性的大型文化盛會，每年吸引眾多國內外旅客參觀，2025台灣燈會主展場（A18展區）將從「宜居友好之樂、永續國際之善、頂尖創新之聚」各項概念延伸至燈區，展出1座主燈、2大副燈及6大燈區。

光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。各燈區廣邀國內外藝術家與燈藝師，將台灣燈會打造成燈光藝術的交流平台，呈現花燈工藝的創新與傳承，展示華人世界獨特的元宵節慶活動。

周永暉說，2025台灣燈會的第1座燈組由桃機啟航，開啟燈會序章，明年2月齊聚桃園共同參與這場全台大型視覺盛會，一同欣賞台灣文化、科技創意與在地風情融合的藝術結晶。