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南韓「6hrs戒嚴」陷混亂！直擊小港機場擠滿人　旅客沒在怕照飛

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

南韓總統尹錫悅3日深夜「突襲式」宣布戒嚴，4日凌晨又宣布遵循國會表決結果解除戒嚴、撤回軍隊，「6小時風波」引起全球震撼。《ETtoday新聞雲》記者現場觀察今天從高雄小港機場前往韓國旅客，不受風波影響，依然照常出發，有人直呼好荒謬、也有人平常心看待，以不變應萬變。

▲▼南韓「6hrs短命戒嚴」驚魂　直擊小港機場擠滿人！旅客沒在怕照飛。（圖／記者吳世龍攝）

▲南韓「6hrs短命戒嚴」驚魂，小港機場擠滿人，旅客沒在怕照飛。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）

▲尹錫悅宣布戒嚴之後，南韓民眾在國會外集結反對。（圖／路透）

韓國總統尹錫悅昨（3日）晚突頒布緊急戒嚴令，稱要消滅「親朝勢力」，這是南韓時隔45年宣布戒嚴，部隊進入國會的畫面流出後，導致社會陷入恐懼。許多人都在社群媒體表示，直到午夜過後，依然擔心到無法入睡，也讓許多早已計劃要赴韓旅遊的台灣網友超緊張。

不過，在戒嚴令發出後，今天凌晨4時27分左右，尹錫悅在總統府透過直播表示，接受國會要求將隨即召開國務會議解除戒嚴，結束「6小時短命戒嚴風波」。

▲▼南韓「6hrs短命戒嚴」驚魂　直擊小港機場擠滿人！旅客沒在怕照飛。（圖／記者吳世龍攝）

▲南韓「6hrs短命戒嚴」驚魂，小港機場旅客沒在怕照飛。（圖／記者吳世龍攝）

記者今天在小港機場觀察，搭機前往韓國旅遊的旅客依然大排長龍，25歲林小姐說，今天是公司員工旅遊，準備搭3點飛機往釜山，戒嚴解嚴對她心情沒影響，但直呼覺得過程很荒謬。

66歲王小姐則是與朋友自由行，準備先去釜山5天後再去首爾，共12天。對於韓國戒嚴風波，她平常心看待，直言反正國際情勢就這樣子，從來沒有平靜過，出門在外就是多注意自己的安全就好了。她也提到，如果首爾這幾天還是混亂的話，就不去首爾，因為是自由行，所以行程安排都很ok。

剛從首爾返台的旅客40歲王小姐說，她昨天一整天在外面，完全不知道這件事，是凌晨回到飯店，看到家人傳訊「韓國還好嗎？」她才知道，因為昨晚路上的居民、旅客完全沒有任何影響。

王小姐並說，昨晚交通、外送、餐廳都一切正常，也沒有宵禁，所有生活都很正常，感覺是國外的聲音比較緊張。

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