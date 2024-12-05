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賴清德吐瓦魯行訪當地小學　準備「台灣LV」還附兩個神秘禮物

▲▼總統賴清德率訪團訪吐瓦魯。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲總統賴清德率訪團訪吐瓦魯，學生舉我國旗歡迎。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德台北時間4日訪問友邦吐瓦魯，並接受總理戴斐立（Feleti Teo）國宴款待。外交部長林佳龍透露，訪團與法拉尼總督及戴斐立總理會面交流意見後，便驅車前往Nauti小學，獲得學生們以熟悉的《歡迎歌》迎接，瞬間彷彿回到七千多公里外的台灣，這次賴總統帶著「台灣LV」茄芷袋給同學，裡面有色鉛筆和台灣小吃筆袋，希望他們未來有機會造訪台灣，試試台灣的小吃，也期盼台灣提供的教育資源能讓同學更樂於學習。

林佳龍表示，陪同賴清德總統與友邦馬紹爾群島道別後，飛往吐瓦魯訪問，之後再過境關島，一天三個國家，橫跨兩個時區的緊湊行程，有鑒於前一天在馬紹爾遇見的下雨天，昨晚評估吐國行程若遇氣候不佳的應變計劃，總統要求盡全力也要完成與好朋友見面的訪問行程，感謝天公作美，讓訪團得以順利起飛並降落吐瓦魯！

林佳龍指出，在機上，從空中俯瞰吐瓦魯的國土形狀就像貝殼項鏈那般美麗動人，謝謝吐瓦魯法拉尼（Tofiga Falani）總督及戴斐立（Feleti Teo）總理溫暖且熱情的迎接賴總統，並準備一連串精彩的Fatele傳統舞蹈與歌曲，誠摯的歡迎及祝福象徵兩國最真摯的情誼，自己也入境隨俗的「灑香水」表達感謝與讚揚。

林佳龍透露，賴總統在戴斐立總理國宴提到，戴斐立總理上任後，第一個訪問的國家就是台灣，分別在今年5月及10月訪台，現在總統也親自回訪吐瓦魯，這是真朋友也是彰顯出如同家人般的情誼。今年是台灣與吐瓦魯建交45週年，兩國持續深化的合作關係也在今天有進一步的新篇章。

林佳龍指出，雙方共同簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」以及「吐瓦魯海底電纜合作意向書」。近期，台灣攜手美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家，跟吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（CPC），連接吐瓦魯支線來提升吐瓦魯的聯外通訊品質。

林佳龍分享，分別與法拉尼總督及戴斐立總理會面交流意見後，便驅車前往Nauti小學。在Nauti小學，獲得學生們以熟悉的《歡迎歌》熱情迎接，瞬間彷彿回到七千多公里外的台灣，令人感到無比親切。幾個月前到訪Nauti小學時，已深刻體會到同學們的青春洋溢，這次賴總統帶著「台灣LV」茄芷袋給同學們，裡面有色鉛筆和台灣小吃筆袋，希望他們未來有機會造訪台灣，記得試試台灣的小吃，也期盼台灣提供的教育資源能讓同學更樂於學習。

林佳龍強調，台灣和吐瓦魯在各領域緊密合作，創造了豐碩的成果。特別是「氣候變遷」作為兩國共同關注的重要議題，我們也攜手面對挑戰，台吐將不斷加深連結、攜手前進，一起為共享的價值觀繼續努力。

▼總統賴清德準備「台灣LV」茄芷袋與台灣品牌利百代文具當出訪友邦伴手禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德首次以元首身分出訪，準備台灣品牌利百代文具當作伴手禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德首次以元首身分出訪，準備台灣品牌利百代文具當作伴手禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德率訪團訪吐瓦魯。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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