賴清德因應「南韓突發戒嚴」情勢衝擊　關島跨海跟國安團隊視訊　

▲為因應南韓情勢衝擊，正在關島過境的賴清德，與位於台北的國安團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／關島報導

南韓昨天（3日）宣布戒嚴，但在短短2小時後解嚴，引起國際社會譁然。對此，正在出訪友邦拚外交的總統賴清德，4日晚間於美國關島過境，在抵達下榻飯店後，便立即聽取國安團隊的簡報，進行約40分鐘的視訊會議。他在聽取簡報後表示，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，因此請國安團隊，就後續的情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位預作準備。

為因應南韓的情勢，賴清德4日晚間結束友邦吐瓦魯的訪問行程，搭乘專機抵達過境點關島後，直奔下榻飯店後，便立刻與位在台北的團隊視訊聯繫，先聽取國安團隊的簡報，進行約40分鐘的視訊會議。

賴清德在聽取報告後表示，他看到各團隊對於國安事務、以及突發的國際事件動態，都有充分的掌握。他說，接下來的出訪行程，還有關島、帛琉，在海外拚外交的同時，也必須讓國人對於國家整體的安全，感到安心。

因此，賴清德當場要求國安會秘書長吳釗燮，在接下來的幾天，持續帶領國安團隊，並與他及訪團保持密切聯繫，務必全面掌握、妥適應處軍事、外交、兩岸等各面向的國安要況。

有關昨天晚間韓國發生緊急宣布戒嚴的突發事件，賴清德說，要感謝國安團隊即時掌握，並在第一時間向他簡報。他說，由於該事件、以及韓國在地緣政治上的特殊性，要請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。

賴清德說，有鑒於這個事件，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，也要請國安團隊，就後續的情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位，預作準備。

賴清德說，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是我們世世代代珍惜守護的生活方式。因此，在變動的國際局勢中，台灣作為區域負責任的成員，會繼續與國際民主夥伴共同協力、做出貢獻，成為區域和平穩定最堅實的力量。

有關本次由賴清德親自主持的視訊會議，其他出席者包括：國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮委黃重諺、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、國安會副秘書長劉得金；而隨同總統出訪的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧亦出席會議。