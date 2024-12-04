　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宥勝對女友人舔耳揉胸一審遭判8月　二審認罪道歉求輕判

▲▼藝人宥勝因強制猥褻案件到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲藝人宥勝因強制猥褻案件到高等法院出庭，雙手合十不願發言。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間，對某位女性友人舔耳揉胸，被依照強制猥褻罪嫌起訴，一審判刑8月。案件上訴二審，高等法院4日再度開庭。宥勝以白衣牛仔褲造型出庭，面對鏡頭，雙手合十不發一語。據了解他這次在庭上認罪、道歉，希望高院輕判。全案辯論終結，將於近日內宣判。

原本以好爸爸形象，在演藝圈頗受好評的宥勝，卻在去年#Metoo事件燒進演藝圈時，人設崩壞。一名暱稱「丁丁」的女網友爆料自己遭「好爸爸」形象的男藝人抓胸侵犯，之後更收到來自其他女性的訊息，驚爆這名男藝人先前就曾侵犯其他女性，是性騷慣犯。

之後就有不知名女網友PO文，宣稱這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐H身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H拚命掙扎，沒讓對方再進一步。女網友表示，H女事後提醒她要小心這名男藝人；但過沒多久，男藝人以工作之名趁獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

由於這兩篇爆料文提到該名男藝人「舉家遷移至台中讓小孩讀書」，宥勝立即對號入座並發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」檢方偵辦後，循線找到3名被害人，但性騷擾為告訴乃論罪，3人均不願提告；不過檢方認為宥勝對H女的行為，乃是以強制力違反被害人意願的「強制猥褻罪」，並非告訴乃論，因此檢方仍依法提起公訴。一審法院審理後，將宥勝判刑8月。

案件上訴第二審，高等法院9月間首度開庭審理，宥勝在庭後首度公開受訪，並且二度鞠躬道歉，「對於我過去犯的錯誤很後悔，也很愧疚，所以想再次跟受傷的女性表達最深切的歉意」、「我辜負我的家人、辜負朋友、辜負所有社會信任，我自己個人的錯誤行為，造成很多方傷害，再次跟大家說對不起。」

全案於4日再度開庭審理，這次宥勝白衣牛仔褲造型出庭，面對鏡頭，雙手合十不發一語。庭訊採不公開審理，進行近40分鐘左右結束，據了解，宥勝在庭上認罪並道歉，也向法官陳述自己從事公益活動，表達自己悔改之意，請求法院輕判。但開完庭後，宥勝維持一貫作風，雙手合十，不願多說。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金瓜石「落石砸4人」！　1女命危
LIVE／尹錫悅戒嚴是「他」的餿主意　劉家昌癌逝兒不知「我有
韓星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人停手　特戰背景起底
驚悚畫面曝！戒嚴軍「裝填實彈」闖國會　軍機空降
史上最大毒溫室「4個足球場大」！　超扯畫面曝
快訊／雙城論壇時間縮短成兩天　上海副市長華源率團來台
快訊／宥勝庭上認罪！　道歉求輕判
「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨：將嚴格檢討社群作業
尹錫悅「戒嚴」是防長餿主意！9月就策畫　新將領全是高中同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！檢方昨搜索17處　鄉長許賢德遭聲押

200元也貪！假報出差47次請領1.8萬　台鐵電務段長判拘80天

怪男洗衣店連偷他人衣物！大剌剌穿身上再光顧　被害人當場抓包

毒溫室「4個足球場大」超扯畫面曝　雲林警抄10億大麻...5人收押

竹縣前鄉代外遇！合體正宮謝票稱：贏選戰手段　小三懷孕怒傳訊示威

降低污染風險！野柳擱淺「鈺洲啟航輪」抽油約200噸　已完成近7成

九鵬基地藥柱意外燃燒　技師「全身95%燒燙傷」！最新病況曝

宥勝對女友人舔耳揉胸一審遭判8月　二審認罪道歉求輕判

揪輸贏咬警再嗆「你咬我啊」　莽男下場曝光

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！檢方昨搜索17處　鄉長許賢德遭聲押

200元也貪！假報出差47次請領1.8萬　台鐵電務段長判拘80天

怪男洗衣店連偷他人衣物！大剌剌穿身上再光顧　被害人當場抓包

毒溫室「4個足球場大」超扯畫面曝　雲林警抄10億大麻...5人收押

竹縣前鄉代外遇！合體正宮謝票稱：贏選戰手段　小三懷孕怒傳訊示威

降低污染風險！野柳擱淺「鈺洲啟航輪」抽油約200噸　已完成近7成

九鵬基地藥柱意外燃燒　技師「全身95%燒燙傷」！最新病況曝

宥勝對女友人舔耳揉胸一審遭判8月　二審認罪道歉求輕判

揪輸贏咬警再嗆「你咬我啊」　莽男下場曝光

台南山線療癒系玩法！景觀咖啡看綿延山景、雲海　走步道賞梅花海

花洛莉亞唇釉遭疑像「男性生殖器官」！　名稱還擦邊遭罰11萬元

轟就安基金淪私人小金庫、拍馬屁伴手禮　李彥秀轟：勞動部全是共犯

民進黨「戒嚴文」挨轟急刪文　媒體人轟：對得起民主前輩嗎？

訪清大出現五星旗爆動亂　陸生團場內高唱台灣民歌「雨中即景」

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

社會熱門新聞

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

彰化政二代淪詐騙車手　「偷吃慣犯」出軌酒店妹

台中驚傳13歲國中生4樓墜下！急救第6天

新北某高職生抽電子煙被沒收　竟出手打女教官

龍舟天菜墜坑亡　監造、負責人刑責曝

小六生被警帶回派出所　緊張到雙手摳到流血

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園分署年終聯合拍賣會　勞力士等順利拍出

宥勝強制猥褻案二審辯結　認罪道歉求輕判

獨／前職棒球員性侵隊友妻　25萬補償金全民埋單

8年吞131萬郵票賣給集郵社　公所員工慘了

教看市值6億免費盜版片　《瘋先生》聲明回應了

更多熱門

相關新聞

黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

民進黨立委黃捷入選英國廣播公司（BBC）公布的全球百大傑出女性，更是台灣首次有政治人物上榜。對此，媒體人樊啓明今（3日）表示，恭喜黃捷！只是想問，這到底是怎麼選出來的？網友則留言表示，「下一任高雄市長了」、「你質疑BBC」。

資深藝人康凱傷害演藝工會職員遭判刑定讞

資深藝人康凱傷害演藝工會職員遭判刑定讞

國一少女當小老師遭淫猥　彰化狼師下場出爐

國一少女當小老師遭淫猥　彰化狼師下場出爐

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌：親，民主是好東西

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌：親，民主是好東西

新北市副發言人胞弟命案　二審首開

新北市副發言人胞弟命案　二審首開

關鍵字：

法律人權宥勝猥褻高等法院舔耳二審揉胸認錯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面