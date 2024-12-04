宥勝對女友人舔耳揉胸一審遭判8月　二審認罪道歉求輕判

▲藝人宥勝因強制猥褻案件到高等法院出庭，雙手合十不願發言。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間，對某位女性友人舔耳揉胸，被依照強制猥褻罪嫌起訴，一審判刑8月。案件上訴二審，高等法院4日再度開庭。宥勝以白衣牛仔褲造型出庭，面對鏡頭，雙手合十不發一語。據了解他這次在庭上認罪、道歉，希望高院輕判。全案辯論終結，將於近日內宣判。

原本以好爸爸形象，在演藝圈頗受好評的宥勝，卻在去年#Metoo事件燒進演藝圈時，人設崩壞。一名暱稱「丁丁」的女網友爆料自己遭「好爸爸」形象的男藝人抓胸侵犯，之後更收到來自其他女性的訊息，驚爆這名男藝人先前就曾侵犯其他女性，是性騷慣犯。

之後就有不知名女網友PO文，宣稱這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐H身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H拚命掙扎，沒讓對方再進一步。女網友表示，H女事後提醒她要小心這名男藝人；但過沒多久，男藝人以工作之名趁獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

由於這兩篇爆料文提到該名男藝人「舉家遷移至台中讓小孩讀書」，宥勝立即對號入座並發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」檢方偵辦後，循線找到3名被害人，但性騷擾為告訴乃論罪，3人均不願提告；不過檢方認為宥勝對H女的行為，乃是以強制力違反被害人意願的「強制猥褻罪」，並非告訴乃論，因此檢方仍依法提起公訴。一審法院審理後，將宥勝判刑8月。

案件上訴第二審，高等法院9月間首度開庭審理，宥勝在庭後首度公開受訪，並且二度鞠躬道歉，「對於我過去犯的錯誤很後悔，也很愧疚，所以想再次跟受傷的女性表達最深切的歉意」、「我辜負我的家人、辜負朋友、辜負所有社會信任，我自己個人的錯誤行為，造成很多方傷害，再次跟大家說對不起。」

全案於4日再度開庭審理，這次宥勝白衣牛仔褲造型出庭，面對鏡頭，雙手合十不發一語。庭訊採不公開審理，進行近40分鐘左右結束，據了解，宥勝在庭上認罪並道歉，也向法官陳述自己從事公益活動，表達自己悔改之意，請求法院輕判。但開完庭後，宥勝維持一貫作風，雙手合十，不願多說。