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15歲少女「月花萬元」下海！5千援交老司機　母見套套照崩潰

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲台南一名51歲謝姓計程車司機上網與15歲少女援交，遭判刑6月。（示意圖／photoAC）

記者吳佩蓁／台南報導

台南一名51歲謝姓計程車司機，去年12月機透過交友軟體認識15歲高中少女，雙方約好以5000元為對價進行性交易。期間少女因關機短暫失聯，讓媽媽心急如焚，事後又在女兒手機發現摩鐵及保險套照片，追問下少女才坦承與網友援交。台南地院審理後，依犯與未滿16歲之人為有對價之性交行為，處謝男有期徒刑6月，可上訴。

判決指出，少女證稱她透過交友軟體「BeeBar」認識謝男，一開始她就有說自己只有15歲，並讓對方自行決定是否要援交，爾後雙方約定以5000元為對價進行性交易，案發當天謝男開計程車到學校附近接她，見面後即要求她刪除2人對話紀錄，並載她到摩鐵開房，期間她拍下摩鐵和撕開的保險套照片傳訊和朋友報平安，結果被媽媽看到訊息氣得報警提告。

少女母親證稱，當天女兒放學後突然失聯，打電話也不接，手機定位也消失，甚至關機，她焦急到一度要報警，後來女兒才說跟同學到百貨公司吃麵，她便趕到現場接人；但事後她卻在女兒書包發現摩鐵的梳子跟鯊魚夾，手機裡還有摩鐵房內和保險套照片，一問之下女兒才承認她需要錢才上網援交，且拿到錢馬上就花光了。少女母親解釋，女兒因情緒關係無法克制想買東西的慾望，一個月可以買到上萬，還曾為此帶她去看醫生。

▲新北市籍張姓男子去年8月間與女網友相約桃園市某家摩鐵，同意借女網友1萬6千元作為性交易代價，但女網友事後提告張男未給錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲少女坦承缺錢花用，上網找人援交。（示意圖／免費圖庫pixabay）

謝男偵查時供稱其與少女在聊天室交朋友，他有性需求、對方有金錢需求，雙方各取所需。審理時卻矢口否認犯行，辯稱少女在交友軟體上說自己是大學生，2人說好以5000元進行性交易，但一進汽車旅館少女就坐地起價，將金額提高到1萬5000元，他不接受，所以沒有發生性行為。

此外，謝男事後主動傳訊給少女「有空回一下」、「不會被封鎖了吧」、「有需要我幫忙要說」，但少女均未回應，謝男辯稱是因為他皮夾少了5000元，懷疑是少女偷竊才傳訊要約她出來說清楚：但法官認為謝男傳訊內容是暗示對方若有金錢需求，可再相約性交易，另對於遺失金額一下說5千，一下又改口1萬5，前後證詞不一，不採信謝男說法。

台南地院審理認為，少女父母均為高學歷，家教甚嚴，在家庭衣食無缺下，竟與網友進行性交易，此舉極易遭來家長責難，認定少女並無誣陷謝男之動機，且事發當天少女身穿高中制服，謝男辯稱不知道少女未成年顯然是卸責之詞，不足採信。法官審酌，謝男犯後否認犯行，未見對於己身行為表達悔悟歉疚之意，依與未滿16歲之人為有對價之性交行為，處有期徒刑6月，可上訴。

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