揪輸贏咬警再嗆「你咬我啊」　莽男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年11月間因故與他人吵架，放話要人出來輸贏，見警員到場處理，竟張口咬傷警員的手臂，並辱罵三字經、嗆聲「我咬警察，你咬我啊」。彰化地院法官日前審理此案，考量到阿豪已經認錯，也與受傷警員達成調解，最終依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。

▲阿豪咬傷警員還嗆聲「你咬我啊」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年11月間因故對他人心生不滿，還賴在原地不肯離開，要求對方出來跟他輸贏，結果被在場的民眾壓制；接著，當地派出所接獲報案派員前往處理，他見到警員仍不罷休，竟張口咬傷警員的手臂，再嗆聲「我咬警察，你咬我啊，X你娘咧」。

等到酒醒之後，阿豪才表示，當時他已經喝到沒有意識了。彰化地院法官認為，阿豪明知警員當時是在依法執行勤務，竟無端出言辱罵，甚至咬傷警員，無視公權力存在，侵害到公務員執法的尊嚴，行為確實不可取。

法官接著表示，考量到阿豪已經坦承犯行，也與受傷警員達成調解並賠償損失，犯後態度尚可，加上經過這次教訓，他應當知道悔悟，不會再犯，最終依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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