　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪輸贏咬警再嗆「你咬我啊」　莽男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年11月間因故與他人吵架，放話要人出來輸贏，見警員到場處理，竟張口咬傷警員的手臂，並辱罵三字經、嗆聲「我咬警察，你咬我啊」。彰化地院法官日前審理此案，考量到阿豪已經認錯，也與受傷警員達成調解，最終依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿豪咬傷警員還嗆聲「你咬我啊」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年11月間因故對他人心生不滿，還賴在原地不肯離開，要求對方出來跟他輸贏，結果被在場的民眾壓制；接著，當地派出所接獲報案派員前往處理，他見到警員仍不罷休，竟張口咬傷警員的手臂，再嗆聲「我咬警察，你咬我啊，X你娘咧」。

等到酒醒之後，阿豪才表示，當時他已經喝到沒有意識了。彰化地院法官認為，阿豪明知警員當時是在依法執行勤務，竟無端出言辱罵，甚至咬傷警員，無視公權力存在，侵害到公務員執法的尊嚴，行為確實不可取。

法官接著表示，考量到阿豪已經坦承犯行，也與受傷警員達成調解並賠償損失，犯後態度尚可，加上經過這次教訓，他應當知道悔悟，不會再犯，最終依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金瓜石「落石砸4人」！　1女命危
LIVE／尹錫悅戒嚴是「他」的餿主意　劉家昌癌逝兒不知「我有
韓星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人停手　特戰背景起底
驚悚畫面曝！戒嚴軍「裝填實彈」闖國會　軍機空降
史上最大毒溫室「4個足球場大」！　超扯畫面曝
快訊／雙城論壇時間縮短成兩天　上海副市長華源率團來台
快訊／宥勝庭上認罪！　道歉求輕判
「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨：將嚴格檢討社群作業
尹錫悅「戒嚴」是防長餿主意！9月就策畫　新將領全是高中同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！檢方昨搜索17處　鄉長許賢德遭聲押

200元也貪！假報出差47次請領1.8萬　台鐵電務段長判拘80天

怪男洗衣店連偷他人衣物！大剌剌穿身上再光顧　被害人當場抓包

毒溫室「4個足球場大」超扯畫面曝　雲林警抄10億大麻...5人收押

竹縣前鄉代外遇！合體正宮謝票稱：贏選戰手段　小三懷孕怒傳訊示威

降低污染風險！野柳擱淺「鈺洲啟航輪」抽油約200噸　已完成近7成

九鵬基地藥柱意外燃燒　技師「全身95%燒燙傷」！最新病況曝

宥勝對女友人舔耳揉胸一審遭判8月　二審認罪道歉求輕判

揪輸贏咬警再嗆「你咬我啊」　莽男下場曝光

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！檢方昨搜索17處　鄉長許賢德遭聲押

200元也貪！假報出差47次請領1.8萬　台鐵電務段長判拘80天

怪男洗衣店連偷他人衣物！大剌剌穿身上再光顧　被害人當場抓包

毒溫室「4個足球場大」超扯畫面曝　雲林警抄10億大麻...5人收押

竹縣前鄉代外遇！合體正宮謝票稱：贏選戰手段　小三懷孕怒傳訊示威

降低污染風險！野柳擱淺「鈺洲啟航輪」抽油約200噸　已完成近7成

九鵬基地藥柱意外燃燒　技師「全身95%燒燙傷」！最新病況曝

宥勝對女友人舔耳揉胸一審遭判8月　二審認罪道歉求輕判

揪輸贏咬警再嗆「你咬我啊」　莽男下場曝光

訪清大出現五星旗爆動亂　陸生團場內高唱台灣民歌「雨中即景」

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

試開箱／超珍稀「甜酒之王」貴腐葡萄奢寵肌膚　金字塔頂端不老的秘密

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」　引發不同立場的衝突

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

「新龍王」正式誕生！　巴恩斯狂砍本季新高35分主場拆溜馬

社會熱門新聞

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

彰化政二代淪詐騙車手　「偷吃慣犯」出軌酒店妹

台中驚傳13歲國中生4樓墜下！急救第6天

新北某高職生抽電子煙被沒收　竟出手打女教官

龍舟天菜墜坑亡　監造、負責人刑責曝

小六生被警帶回派出所　緊張到雙手摳到流血

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園分署年終聯合拍賣會　勞力士等順利拍出

宥勝強制猥褻案二審辯結　認罪道歉求輕判

獨／前職棒球員性侵隊友妻　25萬補償金全民埋單

8年吞131萬郵票賣給集郵社　公所員工慘了

教看市值6億免費盜版片　《瘋先生》聲明回應了

更多熱門

相關新聞

15歲少女「月花萬元」缺錢援交　母見套套照崩潰

15歲少女「月花萬元」缺錢援交　母見套套照崩潰

台南一名51歲謝姓計程車司機，去年12月機透過交友軟體認識15歲高中少女，雙方約好以5000元為對價進行性交易。期間少女因關機短暫失聯，讓媽媽心急如焚，事後又在女兒手機發現摩鐵及保險套照片，追問下少女才坦承與網友援交。台南地院審理後，依犯與未滿16歲之人為有對價之性交行為，處謝男有期徒刑6月，可上訴。

資深藝人康凱傷害演藝工會職員遭判刑定讞

資深藝人康凱傷害演藝工會職員遭判刑定讞

國一少女當小老師遭淫猥　彰化狼師下場出爐

國一少女當小老師遭淫猥　彰化狼師下場出爐

毒蟲買大麻種子全發霉　還被判關半年

毒蟲買大麻種子全發霉　還被判關半年

他回「我是三重人」遭砍破肚！惡煞：沒錢賠

他回「我是三重人」遭砍破肚！惡煞：沒錢賠

關鍵字：

咬警員辱罵警察彰化地院判刑緩刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面