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AI醫生來了！　陸人工智能醫院預計2025年底前正式上線

▲▼ 重慶醫科大學附屬璧山醫院，醫務人員正在指導患者體驗AI數字醫生科普視頻。（圖／翻攝 新華社）

▲ 重慶醫科大學附屬璧山醫院，醫務人員正在指導患者體驗AI數字醫生科普視頻。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸明天推行智能醫院，北京清華大學智能產業研究院團隊打造的首「AI醫院」Agent Hospital正在進行內測，預計將於年底正式上線，並於明年上半年對公眾開放，AI醫生即將上線，未來如何協助醫療人員，引起廣泛討論。

中國互聯網陸信息中心發佈《生成式人工智能應用發展報告〔2024〕》。《報告》顯示，大陸生成式人工智能產業蓬勃發展，產業規模和產品數量迅速增加，並逐漸融入人們的日常生活。截至今年6月，大陸生成式人工智能產品的用戶規模達2.3億人。

綜合陸媒報導指出，清華大學智能產業研究院團隊打造的首家「AI醫院」Agent Hospital正在進行內測，將於年底正式上線，並於明年上半年對公眾開放。此外由醫生團隊發起主創參與研發，並且投入六千多本國內外醫學教材的AI醫學大模型，已經在上海市東方醫院門急診、重症醫學科和住院部上線運作。“

AI醫生能做什麼？上海東方醫院的醫生伴侶，可協助完成病史記錄、初步診斷建議和分析，以及治療方案推薦。東方醫院門急診和重症醫學科主任張海濤表示，一名專科醫生面對複雜的跨專業疾病，需要查詢很多文獻資料，有時還需要多學科專家診斷，大模型可基於龐大的醫學知識數據庫輔助決策，這是AI對臨床診療極具價值的部分。

AI在醫療方面的探索還有很多。近日，上海發佈首批5個醫療應用場景，包括中山醫院的AI電子病歷輔助書寫、AI醫健助手，東方醫院的醫生伴侶、科研助理，以及上海電信的就醫小幫手。

▲AI,人工智慧,人工智能。（圖／CFP）

▲大陸積極發展AI人工智能醫療。（圖／CFP）

上海市經濟和信息化委員會人工智能處相關負責人透露，目前上海已有46款大模型通過備案。上海正在持續推進大模型賦能垂類應用，後續在智能終端、科學智能、在線新經濟、自動駕駛、具身智能五個重點領域，以及金融、教育、醫療、文化旅遊、智能製造、城市治理六個重點行業。

另外，智能醫療在口腔護理設備領域也有突破，數字化、智能化正在成為主流，隨著3D打印、AI診斷等技術的應用，不僅提升了治療效率，也提升患者體驗。

安徽馬鞍山市人民醫院口腔科副主任醫師陳欣媛表示，在種植牙領域，AI輔助系統基於患者的骨密度、牙槽嵴形態和咬合關係等因素，可以優化種植體的位置和角度，提高手術成功率和長期穩定性。

陳欣媛認為，人工智能在醫療領域的應用前景廣闊，並不能完全取代人類醫生。「人工智能更多的是作為醫生的輔助工具，幫助他們做出更準確的診斷和治療決策。」

大陸醫療界部分人士也認為，未來醫院輔助科室、影像診斷專業可能面臨被「取代」的問題，目前影像是由醫生看掃描的圖像，然後分析結果，如果AI運行後，未來影像的診斷率，可以有提升空間。

多數研究還是指出，「AI技術與醫生可以共同提升醫療服務的質量與效率，並非替代。」醫生再根據AI的初步診斷結果，結合自身豐富的臨床經驗，進行進一步的問診和必要的輔助檢查，最終給出更加精准的診斷和治療方案。

畢竟，醫生能夠給予患者情感上的關懷、支持與鼓勵，耐心解答疑問，幫助患者樹立戰勝疾病的信心，「有溫度的醫療」是AI不能給予。

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