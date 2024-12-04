2024 CCCE城市盃「AI創新應用」　崑大電遊學程勇奪全國冠軍

▲2024 年第六屆CCCE 城市盃數位科藝電競大賽11月30日至12月1日在台南市南紡購物中心舉行，崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程，勇奪「AI創新應用」冠軍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024 年第六屆CCCE 城市盃數位科藝電競大賽11月30日至12月1日在台南市南紡購物中心舉行，崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程鄭郁翰老師指導的學生隊伍四年級游軒聿、蔡彤瑄、王豫晴之隊伍勇奪「AI創新應用」冠軍，彰顯師生在電子競技與AI創新應用領域的深厚實力與卓越團隊合作。

該次競賽涵蓋電子競技、虛擬運動、數位科藝三大系列活動，共吸引438隊、1519人參賽，提供學生跨域思考及技藝展示的平台，其中數位科藝新增AI創新應用，以「運用AI進行輔助設計」為主題，競賽採多階段形式，包括預賽、決賽及總決賽，參賽選手須在三小時內完成AI創新應用的設計與實作，並於總決賽進行現場簡報，向評審闡述設計概念、技術應用與團隊合作成果，同時接受現場提問，充分展現數位技術的創新與挑戰性。

崑山科大電遊學程在AI創新應用總決賽中展現卓越實力，以專業技術靈活運用多項AI工具、出色的簡報能力及穩健的臨場表現，特別在AI輔助設計中的深度應用與創新視角上表現突出，尤其是Prompt應用的精確度提升及多項AI工具混搭技術，成為本屆競賽中的亮點，贏得評審一致好評，最終在激烈的競爭中脫穎而出，榮獲「AI創新應用」全國冠軍。

崑大行政副校長鐘俊顏表示：此次冠軍的榮耀，不僅證明該校在智慧時代之教育成效卓越，也為智慧科技應用領域帶來更多希望與可能性。獲獎除了是對學生努力的肯定，也為學校的發展注入更多創新動力。未來將持續推動AI與數位設計教育的發展，並期望在更多創新舞台上再創佳績，展現不凡的耀眼成果。

電遊學程主任葉俊吾提到，此次比賽充分展現崑山科大學生在AI技術與設計創意方面的扎實基礎與學習成果，未來學程將持續深化電子競技、AI應用與創意設計的跨領域教育，並積極鼓勵學生參與更多國內外賽事，以提升技術與實務能力。

教育部常務次長林騰蛟於致詞中指出，回顧電子競技發展歷程，國際奧林匹克委員會自2017年第六次高峰會宣布電子競技為一種體育運動後，電競逐漸邁向國際體育舞台。2018年印尼雅加達亞運首次將電競列為示範項目，中華代表隊表現亮眼，勇奪兩銀一銅；到2022年杭州亞運，電競成為正式比賽項目，中華隊再接再厲，獲得兩銀兩銅。2020年的東京虛擬運動賽事和2023年新加坡首屆電競週，進一步展現了電競的全球影響力。今年第六屆城市盃數位科藝電競大賽（CCCE）規模較往年大幅成長，展現學子對電競與數位科藝的高度熱情，並為未來相關活動的持續推廣奠定基石。

中華文化教育協會暨中華虛擬運動協會理事長蔡書華說明，今年第六屆城市盃數位科藝電競大賽（CCCE）輪到台南市政府主辦，結合台南建城400年活動，並感謝其他六都及大專校院的協助，今年競賽規模再創新高，足見電競不僅符合年輕世代喜好，其未來發展潛力亦極為可觀。她也期許未來能舉辦更多賽事，並以賽促學，培育更多充滿潛力的電競人才。