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遭歹徒打中3槍仍奮勇開槍反擊　勇警蔡淳宇獲警光獎

記者張君豪／台北報導

警政署與中華民國警察之友總會4日下午舉行「113年國家警光獎頒獎典禮」，經遴選委員選出82組得獎團隊及個人接受表揚；其中今年3月23日桃園永安路口爆發警匪槍戰，歹徒先朝派出所掃射14槍後逃逸，勇警蔡淳宇獲報後駕車攔查槍手，雙方在永安力行路口爆發槍戰，過程中蔡員遭歹徒開槍擊中3槍，仍奮勇開槍反擊，順利逮捕槍手，獲得今年國家警光獎個人組綜合評量組第一名。

▲警政署4日頒發警光獎，桃園勇警蔡淳宇在家人陪同出席受獎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署4日頒發警光獎，桃園勇警蔡淳宇在家人陪同出席受獎。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署今年從全國各警察機關薦報87個團體及98位個人績優事蹟中，甄選出30個績優團體及52位個人績優警察同仁，頒獎典禮由內政部劉部長世芳、中華民國警察之友總會蔡理事長明忠、最高顧問葉國一及監事會召集人郭台強與警政署長張榮興共同登台慰勉、頒發獎座給這批優秀警察團隊人員。

警政署表示，北市警局自2023年5月至2024年6月間，偵破電信詐騙集團375件、查緝車手3008人，有效遏止詐欺犯罪；檢肅黑幫86件共犯652人、查扣不法所得折合新台幣1億560萬餘元；查獲供毒犯嫌1396人；查獲槍枝124枝、包含制式槍枝12枝、非制式槍枝107枝、其他槍枝5枝、各類子彈2522顆，保護民眾安全績效卓著，北市警局榮膺全國警光獎團體組偵查犯罪類第1名。

另在個人組綜合評量類第一名，由桃園市警局警佐蔡淳宇獲得。今年3月23日他接獲通報有歹徒朝景福派出所掃射14槍逃逸後，立即執行攔截圍捕行動，在桃園區永安路與力行路口，率先發現槍手駕駛自小客車。

蔡員為當天獲報警網中最先迎擊槍手楊嫌之警員，他毫不退縮與歹徒駁火，雙方槍戰過程蔡員遭槍手開槍擊中3處，幸未傷及致命部位，他仍堅持開槍反擊、致使槍擊犯楊嫌順利落網。其冒生命危險仍堅守崗位正確使用警械，展現警方英勇打擊犯罪魄力。

警政署表示，新興科技及虛擬貨幣產業興起、導致犯罪手法複雜多變，國家警光獎每位受獎者，均是維護全台治安或交通工作著功績卓著同仁或團隊，其核心價值在避免民眾遭受不法侵害，警政署期許全台警察同仁，持續為打擊犯罪及改善交通持續奉獻，贏得國人的肯定與支持。

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