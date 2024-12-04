台74線10個月開罰超速進帳3500萬　往太平又要增設一支照相桿

▲台74線大里至霧峰段，今年1至10月共計開出1萬1671件超速罰單。（圖／台中市警局交通大隊提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市警局交通大隊統計，台74線大里至霧峰段，今年1至10月共計開出1萬1671件超速罰單；若以快速道路超速最低罰鍰3000元計算，至少有約3500萬元入市庫，此外，交大規劃在台74線35公里處往太平區方向，增設1支固定式照相桿，預計明年初啟用。

中市交大指出，台74線快速道路共有7支固定式測速照相設備，統計今年1至10月取締件數，19.4K往烏日方向有4560件、27.5K往大里方向有1752件、4.8K雙向有1671件、19.4K往太平方向1261件、12.7K往烏日1209件、25.9往潭子1007件、13.3K往中清路211件，共1萬1671件。

以罰鍰3000元計算，台中市民已在台74線為市庫進帳3501萬元，其中19.4K往烏日方向1到10月開出了4560張罰單，是台74線大里至霧峰段的「桿王」。

此外，台中市太平區長龍路段在10月份也有333件超速取締，交大經評估，也將在台74線35公里處往太平方向，增設1處固定式測速照相設備，目前建置中，預計明年初啟用。

交大表示，超速駕駛行為帶來的風險，包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。