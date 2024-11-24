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騎車衝合歡山摔倒遭輾！台中2高中生雙亡　校方悲痛發聲

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲南投縣仁愛鄉台14線昨天（24日）發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

南投縣仁愛鄉台14線昨天（24日）發生死亡車禍，17歲蔡姓少年與17歲朱姓少年疑打滑摔車，遭後方水泥預拌車輾過慘死。據查，2人都來自台中某綜合高中，校方今天發出聲明表示，將積極協助身亡學生平安保險理賠，並持續宣導交通安全法規，另已安排輔導教師，將入班關懷同行學生心理狀況及啟動團體輔導事宜。

警方調查，蔡姓少年昨天中午12時許騎乘機車載著朱姓少年，行經台14線73公里處時疑因路面有砂石，造成打滑摔車、2人雙雙噴飛。後方水泥預拌車53歲潘姓司機來不及做出反應，當場開車輾過2人。

據了解，2人與其他同行友人原預計至清境、武嶺遊玩，未料途中發生憾事，友人目睹一切過程，當場嚇哭。

據查，蔡、朱是台中某綜合高中學生，校方今天說，學生車禍意外一事，導師第一時間接獲通知，即通報學校及和家長聯絡，並趕往埔里與家長會合，協助處理相關事宜。此外，校方旋依規定通報教育局，並和導師保持聯絡，隨時掌握最新狀況。

校方說，對此死亡車禍深表遺憾，除將積極協助身亡學生平安保險理賠，也會持續宣導交通安全法規，另已安排輔導教師，將入班關懷同行學生心理狀況及啟動團體輔導事宜。後續也會和家長保持密切聯絡，提供家長必要之協助。

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