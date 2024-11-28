調查顯示「大人交通信心度最低」　學童：橫衝直撞的車很多

▲遠通電收、靖娟基金會推出「今天要去遊樂園」繪本，加強宣導交通安全知識。（圖／遠通電收提供）



記者蔡亞樺／台北報導

遠通電收、靖娟兒童安全文教基金會今發布最新問卷調查，顯示18至50歲的一般大眾對交通安全信心度最低，且越高年級學童的交通安全信心越低，部分學童因「路上橫衝直撞的車子很多」、「有人不遵守交通規則」等因素感到不安全。

問卷調查指出，在交通安全主觀感受信心指數（總分5分，1分為感到最不安全、5分為感到最安全）方面，低年級組的交通安全信心指數4.23分、中年級組交通安全信心指數3.93分、一般大眾交通安全信心指數僅2.84分。

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整體分析，學童多因「學校離家近」、「有家長、導護、老師帶領」、「家人遵守交通規則」等，對於每天上學路途較有安全感，少部分則因「路上橫衝直撞的車子很多」、「有人不遵守交通規則」等因素感到不安全。

一般大眾則因「巷口停車易擋住視線」、「並排停車危險性高」、「用路人不遵守交通規則，行人也缺乏危機意識」等，安全信心指數比小孩還低。靖娟基金會呼籲，政府應盡速改善學校周遭、人行道的交通工程規劃。

▲遠通攜手uTagGo、靖娟基金會推出「今天要去遊樂園」繪本，宣導交通安全知識。（圖／遠通電收提供）

靖娟基金會提到，法規規定「4歲以下且體重18公斤以下」判別兒童是否需使用安全座椅外，有約3成答題者不清楚除了年齡與體重，也須要考量到體型，若「繫一般安全帶時，只要有可能勒到脖子，其實就必須使用安全座椅。

靖娟基金會表示，若正確使用兒童安全座椅，在遇到行車事故時，可降低兒童頸部73％衝擊力、減少71％死亡率，如使用後向式安全座椅，安全性提高75％。「今天要去遊樂園」電子書內容包括宣導過馬路、安全座椅等正確知識。

遠通電收表示，電子書提供全台小學及課後照顧服務單位免費下載運用，今年也舉辦「道安種子培力營」培育高齡道安種子講師、國道蘇澳服務區舉辦「國道安全駕駛同樂會」，創造安全交通環境。

遠通電收、遠創智慧uTagGo與靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會長期推廣道安教育，今年合推「今天要去遊樂園」繪本電子書、線上問卷及學童學習單，截至11月4日回收線上問卷及學童學習單份數，包括國小低年級組105份、國小中年級組282份、一般大眾組105份。