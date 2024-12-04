中共揚言周末對台軍演　卓榮泰：總統出訪友邦不容指三道四

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德展開任內首次友邦出訪，行程中過境夏威夷、關島等，而有外媒指出，中國擬最快在周末進行對台軍演。對此，行政院長卓榮泰今（4日）受訪說，總統出訪帶著國人的期許，也帶著友邦國家的歡迎，「不容許中國當局對這件事情指三道四」，而且任何逾越的行爲，都會破壞區域的和平跟穩定。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



針對外媒報導，指中國擬最快在周末進行對台軍演，行政院長卓榮泰說，總統出訪帶著國人的期許，也帶著友邦國家的歡迎，「不容許中國當局對這件事情指三道四」，而且任何逾越的行爲，都會破壞區域的和平跟穩定。

卓榮泰強調，政府對總統出訪做了周全的準備，也對國家的安全有相當高度的注意跟保護，大家不用擔心；他說，就國際情勢而言，減少一次不必要的軍事演習，減少一次不必要的騷擾，都有助於地方的和平穩定，「我想民主夥伴國家跟我們都會持同樣的想法，我們也會做持續的這樣的要求」。

另外，根據最新民調顯示，比對上個月的施政滿意度，總統賴清德回升1.2%、卓內閣團隊下跌2.7%，卓榮泰說，「對任何的民調，我們都仔細的參考、虛心的接受」，只要在總統「國家希望工程」治國的理念之下，大家一起向前邁進，多做福國利民的工作，也絕對是人民歡迎的，「我們會繼續努力」。